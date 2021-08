OL-exit etter tøff tid for Ullvang: – En seier i seg selv å være her

Padleren Lars Magne Ullvang (27) ble noen nummer for små i OL-debuten. Deltakelsen er uansett en seier for ham etter den tøffe tiden og revmatismediagnosen.

Padleren Lars Magne Ullvang tok seg ikke videre til semifinale i OL-debuten. Her med trener Tom Selvik. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB-Lars Eide

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

I kvartfinaleheatet var det australske Jean van der Westhuyzen som tok føringen med Ullvang og franske Etienne Hubert like bak. De to beste fra hvert kvartfinaleheat gikk videre.

Halvveis var Ullvang på 3.-plass like bak franskmannen, men Tysvær-padleren maktet ikke å ta igjen forspranget.

I mål var Ullvang 3,726 sekunder bak vinneren, og OL-debuten var over etter to løp i Tokyo.

– Jeg var ikke god nok. Det holdt ikke inn denne gangen. Det er tungt. Jeg håpet og trodde at jeg skulle klare dette og ga det jeg hadde, men det gikk ikke, sa Ullvang til NTB.

En finale var målsettingen for Tysvær-padleren.

– De andre er bedre. Jeg klarer ikke å få det ut. Det er tungt når man har jobbet for dette i så mange år, og så er det så langt opp. Det er brutalt og ærlig, sa Ullvang, som har hatt en svært tøff vei til Tokyo

Cellegift

I november ble han diagnostisert med uspesifisert polyartritt, en form for leddgikt.

– Jeg går på cellegift og en biologisk behandling ennå for å holde det i sjakk. Jeg skal trappe ned på det etter sesongen, sa Ullvang.

– Cellegift bidrar jo ikke til at prestasjonene blir bedre, men jeg skal ikke klage. Jeg har vært ekstremt heldig som har klart å komme til OL med cellegift og biologisk behandling en gang i uka. Det er en seier i seg selv.

Må evaluere

I europakvalifiseringen kaller han det nesten et under at han var til stede før han ble klar til OL med nød og neppe i mai.

Ullvang, som fylte 27 år søndag, kom inn på 3.-plass 3,8 sekunder bak vinneren i forsøksheatet. Også der gikk de to første til semifinale. Han tok føringen i det heatet umiddelbart, men ble passert like før halvveis i løpet.

Dermed måtte han ut i kvartfinale et par timer senere på roarenaen Sea Forest i Tokyo. Det gikk heller ikke veien.

– Jeg må ta en evaluering og finne ut hva jeg gjør feil og ikke gjør godt nok, sa Ullvang, som ikke ville klage på varmen.

– Jeg har vært på precamp i to uker og trent i to uker. Det er en tilpasningssak. Jeg føler jeg taklet det, sa han.

Bryllup og VM

Med omkring 30 grader og høy luftfuktighet var forholdene som under rokonkurransene, men vinden var betraktelig roligere nå enn de siste konkurransedagene forrige uke.

Paris-OL i 2024 er om tre år. Det er for tidlig å si om Ullvang satser mot det. Først venter bryllup om tre uker i Telemark.

Deretter er VM i september det neste sportslige målet for 27-åringen.

– Jeg må la dette synke litt. Dette (OL) har vært målet hele karrieren, sa han.

– Jeg kaller det fortsatt et mirakel at jeg har kommet så langt. Jeg kom meg til OL og håpet at det skulle skje noe lignende, men jeg har fred med det.