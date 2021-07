Norge ubeseiret i OL

TOKYO (Aftenposten): Nora Mørk spilte sin beste OL-kamp til nå og scoret 9 mål. Norge er klar for kvartfinalen.

Veronica Kristiansen skapte trøbbel for det nederlandske laget. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Mette Bugge Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Norge-Nederland 29–27

«Norge kommer til å vinne», sa Håvard Tvedten før start. NRKs håndballekspert fikk rett.

For etter seieren mot Nederland har Norge vunnet gruppen sin før siste kamp mot Japan.

Dette til tross for at Henny Reistad satt på tribunen etter sin skulderskade.

Men det blir opplyst at hun er på bedringens vei. Mye tyder på at hun også kommer til å stå over mandagens kamp mot Japan. Den siste før kvartfinalen.

Det er ingen grunn til å bruke henne på en kamp som ikke betyr noe.

Drøye åtte minutter ut i første omgang sto det 5–5. Fra da av tok Norge føringen.

Bredal Oftedal er fintesterk. Hun er meget god kvinne mot kvinne og trenger liten plass å snu seg på. For landslaget scorer hun ofte når laget trenger det mest. Oftedal tar ansvar. Snart sto det 8–5.

Nederland er et topplag

Forrige gang det var håndballmesterskap i Japan, i 2019, var det nettopp Nederland som briljerte. De ble mestere, etter flere år som et av verdens beste lag. på mange måter har de samme spillestil som Norge, høy fart og tempo, flere kontringer og raske avkast.

Og nå var Nycke Groot tilbake etter en skade, skjønt det er Lois Abbingh som er scoringsmaskinen. På 170 landskamper har hun laget 770 mål! Og det var før denne kampen der hun var aggressiv hele kampen.

Nora Mørk kan så mye mer enn å sette straffekast. Nå limte hun ballen opp i hjørnet, hadde fine innspill og utspill. Og så slo hun ut med armene og så oppgitt ut de gangene hun mente dommerne gjorde feil. Engasjement der altså.

Nora Mørk, alltid på hugget. Her mot Kelly Dulfer. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Kunne det holde?

Hele tiden var det ett, to eller tre mål som skilte lagene. Ikke mye å hvile på. Men da Sanna Solberg-Isaksen kastet seg etter ballen, viste hun lagvenninnene hva som må til.

Veronica Kristiansen har trøkk. Hun er eksplosiv og sammen med Stine Skogrand fikset hun omgangens to siste mål: 16–13 til pause.

– Stine Bredal Oftedal har vært eminent i 1. omgang, oppsummerte Tvedten da lagene gikk i mål. Da startet kostegjengen, fire japanere på rekke og rad som sveipet over gulvet med lange koster.

I kampen kommer to frivillige med to kluter hver, legger seg ned på gulvet og masserer dekket der noen har falt og lagt igjen svette på gulvet.

Veronica Kristiansen har en herlig kroppsfinte. Den kan lure de fleste. Og når hun viser med ansikt og armer hvor fornøyd hun er etter en scoring, gir det mye energi til alle.

Vilde Ingeborg Johansen ble satt inn i midtforsvaret. Hun fikk sin olympiske debut. Johansen kom inn på Norges OL-lag da Heidi Løke meldte forfall. Samen med Marit Malm Frafjord og Kari Brattset Dale er hun også et alternativ på linken.

Men så ti minutter ut i 2. omgang surret Norge det til: 20–20 og timeout. Thorir Hergeirsson likte ikke det han så. Han hevet stemmen og ba laget holde fokus.

Nora Mørk svarte umiddelbart. Dette var hennes beste kamp til nå i OL.

Men der begynte å bli litt for spennende. Snaue 18 minutter ut i 2. omgang tok Nederland føringen 23–22.

Nora Mørk viser det tydelig når hun ikke er fornøyd. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

Den lille forskjellen

Norge har et lag med bredde. Da Kristine Breistøl kom inn limte hun ballene inn i hjørnet. Hun er den høyeste på laget, en typisk skytter, og når hun tør, blir det bra.

Marta Tomac fikk mye tillit i kampen. Hun alternerer med Stine Bredal Oftedal og viste hva hun er god for i denne kampen.

– Kanskje den smarteste kvinnespilleren i Norge, mente NRKs Sten Patrick Rowlands.

Norge holdt unna på slutten o tok med seg en ny seier: 29–27. Det ble sent denne kvelden, men alt er så mye lettere når man drar hjem med en seier.

Trolig blir Spania motstander i kvartfinalen.