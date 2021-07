Dette er Dorsins krav for en ny RBK-trener

Mikael Dorsin forteller at Rosenborg har klare kriterier for en ny hovedtrener.

Rosenborgs sportssjef, Mikael Dorsin, ønsker å ha en trener på plass til sesongstart. Foto: Morten Antonsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

LERKENDAL: Mens RBK trener i bakgrunnen, tar sportslig leder Mikael Dorsin seg tid til en prat med Adresseavisen. Tema for samtalen: Trenerjakten.

Svensken forteller at klubben har kommet akkurat så langt som de ønsker i trenerjakten. Samtidig bekrefter Dorsin at ansettelsesutvalget består av han selv og styret.

Åge Hareide har som kjent kun kontrakt ut sesongen og gir seg som fotballtrener ved sesongslutt.

– Artig og angrepsvillig

I jakten på ny hovedtrener har Kjetil Knutsen blitt lansert som en av de heteste kandidatene til å ta over RBK. Styreleder Ivar Koteng har tidligere bekreftet at Glimt-sjefen står på klubbens liste over aktuelle kandidater.

Dorsin vil ikke trekke frem navn på kandidater, men forklarer at de har en klar profil de søker.

– Er det noen konkrete ting dere ser etter?

– Vi har en ganske klar profil og en sportsplan som vi ønsker å jobbe etter, og som også beskriver hvordan vi vil framstå både på og utenfor banen. Så man må ta utgangspunkt i å passe inn i eller treffe mange punkter i den. Og det er mange faktorer og kriterier som skal oppfylles.

– Hva er viktigst i den profilen?

– Det er mange faktorer som er viktige. Men vår visjon er at vi vil spille en fotball som er artig og angrepsvillig. Samt at vi får resultater som gjør at vi alltid har mulighet til å spille i Europa, da det er vår ambisjon. Så en som får til det, samtidig som han er en leder, og et menneske som utvikler laget kollektivt både på og utenfor banen. Og en som også utvikler spillere individuelt på og utenfor banen ut fra de prinsipper og verdier klubben står for er i grunnen det viktigste.

39-åringen har vært sportslig leder i Rosenborg siden desember 2019. Foto: Morten Antonsen

Mellomløsning

– Det er flere eksempler hvor trenere har kontrakter som går ut til sommeren. Kan det bli en situasjon der en assistent tar over fram til en ny trener er på plass?

– I utgangspunktet så sikter vi på å få på plass en ny trener fra sesongstart, sier Dorsin.

– Men kan det være aktuelt å ha en mellomløsning mens man venter på den treneren man vil ha?

– Ja, det er en mulighet, men som sagt sikter vi på sesongstart neste år.

Glimt-trener Knutsens kontrakt strekker seg fram til sommeren 2022. En annen kandidat er tidligere Rosenborg-trener Erik Hamrén. 63-åringen uttalte nylig at han ikke føler seg helt ferdig på Lerkendal og har flørtet om en mulig retur.

Ser til Skandinavia

Sportssjefen påpeker at det finnes noen aktuelle navn som kan passe inn i Rosenborg, og at en erstatter trolig finnes innenfor de skandinaviske landegrensene.

– Det er ingenting som er skrevet i stein, men Skandinavia og trenere som har eller har hatt en kobling dit er mest aktuelt for RBK.