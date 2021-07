Disse spillerne mener eksperten kunne passet inn i Start

Det er ventet at Start kommer til å hente inn flere nye spiller når overgangsvinduet åpner om to uker. Daniel Aase har laget en liste over spillere i 1. divisjon som han mener kunne levert godt for Kristiansand-laget.

Robin Rasch (i blått) trekkes fram som en spiller som kunne passet inn i Start. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Det Start mangler, er flere spillere som kan håndtere trener Sindre Tjelmelands stil. I tillegg er det et temposvakt lag, så jeg tror de ser etter spillere som har mer fart, sier Fædrelandsvennens fotballekspert Daniel Aase.

Overgangsvinduet i Norge åpner 1. august, og for Start-ledelsen er det hektiske dager i vente. Sørlendingene har allerede hentet inn midtstopperen Luc Mares fra MVV Maastricht, og den neste tiden er det ventet at flere spillere kommer inn portene på Sparebanken Sør Arena.

Etter det Fædrelandsvennen vet, jobber Start med å hente opptil fire, fem nye spillere. Klubben ser etter en ny midtstopper, høyreback, kant, midtbanespiller og en spiss. Det skal også være aktuelt å hente inn spillere som holder til utenfor landegrensa.

Aase har fått i oppgave å lansere spillere i 1. divisjon som han mener kunne passet inn i Start. Eurosport-kommentator Amund Lutnæs har fulgt disse spillerne bedre enn de fleste, og beskriver dem på følgende måte:

Høyreback:

Herman Kleppa (24 år)

Klubb: Raufoss

Mål/målgivende (Kilde: altomfotball.no): 1/6

– Rask høyreback med en meget god innleggsfot. Fikk aldri tillit i Sandnes Ulf, men utviklet seg stort i Egersund. Den utviklingen har bare fortsatt i 1. divisjon for Raufoss. Fortsatt bare 24 år, men garantert en spiller som står på blokka til flere eliteserieklubber, sier Lutnæs til Fædrelandsvennen.

Midtstopper:

Aaron Kiil Olsen (20 år)

Klubb: KFUM Oslo

Mål/målgivende: 1/0

– En ung, duellsterk midtstopper som er fersk på dette nivået. En spiller for framtiden. Har fått mye ansvar i KFUM-forsvaret i år på grunn av helseproblemene til Jørgen Hammer, men har tatt opp hansken og vist at han holder godt 1. divisjonsnivå. En spiller som har utviklet seg stort siden overgangen i vinter fra Bærum, mener Eurosport-kommentatoren.

Midtbanespillere:

Robin Rasch (27 år)

Klubb: KFUM Oslo

Mål/målgivende: 0/3

– Rasch er en skikkelig midtbanemotor, og en som alltid er til å stole på. En toveisspiller som har fint driv med ballen, jobber hardt defensivt og offensivt og har et godt skuddbein. Vært god i 1. divisjon i mange år, er Lutnæs’ beskrivelse av midtbanespilleren.

Martin Høyland (25 år)

Klubb: Grorud

Mål/målgivende: 1/1

– Midtbanespiller som sjelden stjeler overskriftene. Rolig med ball og flink til å gjøre den usynlige jobben på midtbanen. Høyland er Groruds viktigste spiller, og var helt sentral for at de holdt plassen. Må ta steg nå for å utvikle seg videre, mener Lutnæs.

Den tidligere Vindbjart-spilleren Martin Høyland kobles med en overgang til Eliteserien. Foto: Fredrik Hagen

Kantspillere:

Joel Mvuka (18 år)

Klubb: Åsane

Mål/målgivende: 0/2

– Ung og rask kantspiller som tidligere har slitt med hjerteproblemer. Elsker å utfordre, veldig god en-mot-en. Har et stort potensial og må få tillit over tid for å utvikle seg videre. Gullkalven til Åsane, forteller kommentatoren.

Teodor Haltvik (21 år)

Klubb: Raufoss

Mål/målgivende: 1/7

– Trønderen har tatt 1. divisjon med storm etter overgangen fra akademiet til Rosenborg. Passer perfekt inn i Raufoss sin 4–3–3. Ung, kvikk og en god pasningsfot. Raufoss kommer ikke til å slippe sin juvel billig, sier han.

Spisser:

Mame Ndiaye (24 år)

Klubb: Raufoss

Mål/målgivende: 8/2

– Stor og sterk spiss som har scoret på bestilling i 1. divisjon etter overgangen fra Fram Larvik i fjor. Spisstyper som Ndiaye vokser ikke på trær i norsk fotball. En spiller som garantert står på blokka til flere klubber, sier Lutnæs.

Joacim Holtan (22 år)

Klubb: Bryne

Mål/målgivende: 3/3

– Sørlendingen mestrer nivået uansett hvor han spiller. Spilte i 5. divisjon for Torridal i 2018. Noterte seg for 15 mål på 17 kamper i fjor og var en utrolig viktig spiller for Bryne da de rykket opp. Veldig sterk i presspillet - løper på alt. En drøm for lagkameratene å ha en sånn spiss som første pressledd. En skikkelig lagspiller, sier en begeistret Lutnæs.

Sørlendingen Joacim Holtan har gjort sine saker bra for Bryne. Foto: Tor Erik Schrøder

Selv om dette er spennende spillere, presiserer Fædrelandsvennens fotballekspert at det ikke blir lett å skulle signere spille fra 1. divisjon i det kommende vinduet.

– Det er et utfordrende norsk marked. Det har vært vanskelig for norske klubber å hente spillere fra utlandet som følge av korona, og dermed har prisene på spillere i 1. divisjon gått opp. Det er flere kjøpere på spillere som er gode i ligaen, sier han.

Avslutningsvis trekker han fram en spiller i Eliteserien som kunne vært en god signering; nemlig Mohamed Ofkir. Start har tidligere vært interessert i å hente kantspilleren, som har slitt med å få spilletid i Sarpsborg 08 i år.