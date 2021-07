Frykter mange gir opp av ensomhet

OL-håpene takker hverandre for at de har holdt det gående.

Odin By Farstad og Bjørn Magnussen har pushet hverandre på hver eneste treningsøkt siden de startet med skøyter. Foto: Johannes Strand

GRANÅSEN: Skøyteløperne Bjørn Magnussen og Odin By Farstad har kjent hverandre siden de var en neve stor. Kun én måned skiller dem i alder. Farstad ble født 1. desember 1997, mens Magnussen kom til verden 2. januar 1998.

De omtaler seg som «trønderduoen».

Begge to har den samme drømmen: OL-medalje i Beijing.

– Vi lever litt under fattigdomsgrensen, hevder Farstad.

– Heldigvis får vi dekt utgiftene våre i forbindelse med samlinger og reising. Derfor har vi knapt utgifter. Men uten den støtten og hjelp fra familien, ville det aldri ha gått, sier han - og legger til at de har rundt 200 reisedøgn i året.

Magnussen nikker anerkjennende.

– Ikke et luksusliv

Trønderduoen sitter på hver sin stol inne på treningssenteret i Granåsen. Hvit landslagsskjorte, blå shorts og hvite tennissokker. I dag er det styrketrening som står på programmet.

– Det er ikke akkurat et luksusliv vi lever. Vi har kompiser på samme alder som tjener en halv million eller mer, mens vi legger ned 800–900 treningstimer i året og er på reisefot over halve året, sier Farstad.

– Vi syns vel at det burde ha vært en bedre økonomisk ordning for idrettsutøvere. Å jakte sponsorkroner er energikrevende. Men samtidig er det ikke for pengene vi gjør dette. For oss handler det om å oppnå medaljedrømmen. Det er noe som har brent seg fast i hodene våre.

– Hadde vært stort

Det er syv måneder til OL starter. Begge to tror de skal klare tidskravet greit. Etter det er det opp til Olympiatoppen om de får reise og konkurrere eller ikke.

For Magnussen er det 500-meteren distansen han har best medaljemuligheter på. Farstad er best på 1000-meteren.

– Det hadde vært stort om vi tok medalje på hver vår distanse i samme mesterskap, sier Magnussen.

Bjørn Magnussen tror det kan bli trøndersk skøytejubel om alt klaffe i Beijing. Foto: Johannes Strand

Kompisen på nabostolen smiler og lener seg tilbake, før kikker på ham spør:

– Du husker at vi begge fikk vår første pallplass i juniorverdenscupen samme helg?

Nå håper det noe lignende kan skje i Beijing.

– På dette nivået er det ørsmå marginer som avgjør alt. Men hvis alt klaffer og vi er i flyten, kan det bli trøndersk jubel, sier Magnussen.

Tror mange gir opp

Men før OL-drømmen dukket opp, var det noe helt annet som fristet trønderduoen.

– Det første vi drømte om var nok å komme på TV. Men etter hvert som vi er blitt eldre, har det fokuset gått over til sportslige drømmer og mål, sier han.

Hadde det ikke vært for vennskapet og det miljøet de var en del av, er det ikke sikkert de hadde valgt skøytesporten.

– Vi har jo drevet på med mange idretter, men i ungdomsårene ble det mer og mer satsing på skøytesporten, sier Farstad.

På hver treningsøkt i alle år har de konkurrert mot hverandre.

– Vi har alltid vært i toppen i vår aldersklasse. Jeg tror den evige konkurransen har vært avgjørende for at vi har kommet dit vi er i dag, sier Magnussen.

– Det er lett å gi opp om man blir ensom. Spesielt i mindre idretter som skøyter frykter jeg det er mange som gir opp fordi de blir alene. Vi kan nok takke hverandre for at vi har holdt det gående og utviklet oss til å bli utøvere på internasjonalt nivå.

Odin By Farstad forteller om rolige tider under koronapandemien: – Det har ikke vært så mye hurra meg rundt. Foto: Johannes Strand

Har nedprioritert festing og kompiser

Mens Bjørn fortsatt bor hjemme hos familien på Byåsen, har Odin flyttet til Stavanger. Store deler av året går med på reising, samlinger og konkurranser. For dem er ikke fasilitetene i Trondheim gode nok til å være i byen over tid.

Når de først er hjemme i Trondheim begge to, kombinerer de alternativ trening med et mer sosialt liv.

– Vi har nedprioritert festing og kompiser. Samtidig prøver vi å koble litt av når vi er hjemme. Da blir det noen hytteturer og kanskje noen festligheter. Men det er primært i off-season, sier Magnussen.

Skøytekompisene drømmer om medaljer under OL i Beijing i februar. Farstad har sine beste muligheter på 1000-meteren, mens Magnussen har spesialisert seg på 500-meteren. Foto: Johannes Strand

Under pandemien har det imidlertid blitt mye mindre reising enn vanlig. Det har ført til mer tid hjemme, samtidig som de har prøvd å unngått sosiale sammenkomster.

– Vi vil jo ikke bli smittet av koronaviruset. Det har ikke vært så mye hurra meg rundt, sier Farstad.

I juli reiser de for første gang på flere måneder til utlandet på samling. Skøytebyen Heerenveen er destinasjonen. Der skal viktige OL-forberedelser gjennomføres.

– Det blir deilig å reise litt igjen, sier Magnussen.

Farstad nikker og smiler. Nå skal trønderduoen ut i Europa igjen. Om noen måneder venter avgjørende konkurranser. Presterer de godt nok, kan OL-drømmen bli en realitet.