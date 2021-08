Start signerte ny midtbanespiller: - En mulighet jeg ikke kunne si nei til

Start har signert Kristoffer Valsvik (25) fra Sogndal. Midtbanespilleren har skrevet under på en treårskontrakt.

Kristoffer Valsvik (t.v.) er klar for Start. Her sammen med Start-trener Sindre Tjelmeland (t.h.) på stadion tirsdag. Foto: IK Start

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Det bekrefter klubben i en pressemelding på sine egne hjemmesider tirsdag kveld.

– Det føles helt fantastisk å ha signert for Start. Jeg kom ned med fly til Kristiansand tidligere i dag (tirsdag). Jeg så fasilitetene på stadion og alt så fint ut. Det er en veldig fin mulighet for meg, og så har de en spillestil som passer meg bra, sier nysigneringen på telefon til Fædrelandsvennen.

25-åringen bestod den medisinske sjekken med Start tidligere på dagen. Nå skal han en tur hjem igjen til Sogndal, før han returnerer til Kristiansand på søndag for å trene med sine nye lagkamerater i Start.

– Dette var en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Jeg kjenner godt til Tjelmeland og tror jeg kan utvikle meg som spiller her. Han er en veldig dyktig trener som jeg kan lære mye av, forteller Valsvik, som har undertegnet en treårskontrakt med Start.

Strålende fornøyd

Midtbanespilleren har denne sesongen spilt ni kamper for Sogndal i 1. divisjon. Valsvik kjenner godt til Start-trener Sindre Tjelmeland fra tidligere. Duoen jobbet sammen i 2019 og 2020 da begge var i Åsane.

– Vi er strålende fornøyd med denne signeringen. Vi får en spiller som passer perfekt inn i måten vi ønsker å spille på. Han er bra for treningskulturen og en vinnerskalle. Det er en spiller som setter store krav til alle rundt seg, både spillere og trenere. Det er en type vi trenger, sier en glad Start-trener til Fædrelandsvennen.

Overgangsvinduet i Norge åpnet for tre dager siden, og Start har allerede hentet inn tre nye spillere. Luc Mares (MVV Maastrich), Jon-Helge Tveita (Brann) og Kristoffer Valsvik (Sogndal) er foreløpig kommet inn portene på Sparebanken Sør Arena.

– Det er tre signeringer som vil være med på å løfte oss. Det vil løfte hverdagen vår og konkurransen. Det er noe vi har ønsket å få til, og vi er happy for at vi har fått gjort det. Så er det bra at de kan komme inn å bidra så tidlig, sier Tjelmeland.

Valsvik gikk fra Åsane til Sogndal i februar i år. Tjelmeland henviser til klubbdirektør Terje Marcussen for spørsmål om den økonomiske biten av handelen. Marcussen har foreløpg ikke besvart Fædrelandsvennens henvendelse.

Blant de beste i 1. divisjon

Fædrelandsvennens fotballekspert, Daniel Aase, hyller signeringen av Valsvik. Eksperten laget før sesongen en liste over de beste spillerne i 1. divisjon. Da hadde Aase valgt ut Valsvik som den 6. beste spilleren i ligaen.

– Jeg trodde det var urealistisk å hente ham. Han var blant de beste spillerne i Sogndal, som er en klar opprykkskandidat. Det er en ekstremt pasningsterk spiller som var glimrende i Åsane i fjor. Så er det en spiller Sindre Tjelmeland elsker, sier Aase.

Fotballekspert og kommentator i Eurosport, Amund Lutnæs, er imponert over at Start har klart å hente Valsvik.

– Det er en signalsignering. Det sender rett og slett signaler til de andre lagene om at Start mener alvor. De henter inn en skikkelig midtbanemotor som er veldig pasningsterk, beskriver eksperten.