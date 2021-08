Ida (17) deltok i den brutale idretten for første gang – tok tre VM-gull

Skyrunning, eller fjelløp, er løping i teknisk krevende fjell som ligger over 2000 meter over havet. Minimum snittstigning på den totale distansen må være over seks prosent, mens minst fem prosent av distansen må ha en stigning på mer enn 30 prosent.

Italienske Marino Giacometti er pioneren innen Skyrunning. Sammen med andre klatrere løp de og satte rekorder på blant annet Mont Blanc tidlig på 1990-tallet.

I 1992 grunnla Giacometti International Skyrunning Federation, som i dag sanksjonerer sporten på verdensbasis. Totalt er det rundt 200 offisielle Skyrunning-løp hvert år.