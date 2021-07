Flovik hentet Gamst nordover i 2016. Slik skal han stoppe veteranen i helga

– Vi blir ikke cupmester, men satser på noen flere runder.



MØTES IGJEN: Bård Flovik og Morten Gamst Pedersen har tidligere vært på samme lag. I helga skal Flovik trene Skjervøy som hovedtrener. Foto: NTB scanpix

Det sier Bård Flovik, som i 2016 hentet Morten Gamst Pedersen nordover fra Rosenborg til TIL, da han var hovedtrener i klubben.

Mandag vant Skjervøy 3–1 mot fjerdedivisjonslaget Skarp, uten å imponere noen, i den siste kampen før alvoret braker løs mot Alta i cupen. Floviks første offisielle kamp som hovedtrener for Skjervøy.

Trener Bård Flovik velger å fokusere på det positive etter mandagens kamp mot Skarp, og innrømmer at de er litt bakpå i forberedelsene til sesongstarten.

– Vi har kun trent noen få uker med full intensitet. I kampen mot Skarp ser jeg etter hvem som passer best sammen og ser mye av det jeg ønsker å få til med spillet selv om ikke totalproduktet er det jeg ønsker, sier Flovik

Han er heller ikke bekymret over manglende evne til å sette de avgjørende scoringene tidligere.

– Skarp blir sliten på slutten og da får vi målene vi trenger. Vi skaper 11–12 gode målsjanser gjennom kampen der de største kommer i sluttfasen. Dette er vår andre treningskamp og det er realiteten vi må forholde oss til. Vi må dessverre gå rett på ordinære kamper, selv om jeg skulle ønsket meg 3–4 treningskamper til før det ble alvor, sier Flovik.

Kjenner Alta godt

Flovik var trener for Alta IF i 2018-sesongen og kjenner laget godt fra tiden i Finnmark.

– Jeg tror ikke Alta klarer å overraske meg med spillet sitt. De fleste av spillerne er enda i troppen etter sesongen der jeg trente dem.

– De har spilt 7 seriekamper og er midt i sesongen, helt klart en fordel for dem. De har rutinerte ringrever som Hans Norbye og Morten Gamst Pedersen med seg, og det kommer nok til å bli en tøff utfordring for oss, sier Flovik.

Bonuskamp

Han gleder seg til utfordringen på hjemmebane og ser mye positivt med å komme i gang med sesongen.

– Denne kampen er en bonus for oss. Vi har muligheten til å gå videre i cupen, og det er helt supert for oss å få den kampen nå. Det er bedre å hoppe i det enn å gå rundt å vente til vi blir klar. De er et topplag i 2. divisjon og er meget god på bortebane, sier Flovik.

– Ser du for deg å bli liggende bakpå og satse på kontringer?

– Vi skal gå all inn mot Alta, ta hensyn til dem, men først og fremst øve på det vi skal gjøre i seriespillet. Vi ønsker å stå høyt og ikke legge oss bak i en femmer, sier Flovik.

– Styrkeforholdet underveis i kampen bestemmer dette. Om vi henger med i kampen så skal vi stå høyt på de og ikke bli liggende bakpå i 90 minutter. I perioder så er det naturlig at vi blir trykt litt bakpå, Sier Flovik.

Ser du for deg at det kan smelle en liten cupbombe på 70 grader nord i helgen?

– Vi må ikke glemme at det er fotball vi snakker om og alt kan skje. Holdninger blant spillerne, sammensetning på laget og innstillingen til kampen. Cup er artig og vi blir neppe cupmester, men håper på et par runder til, sier Flovik med et glimt i øyet.

Steffen Einebakken Dreyer