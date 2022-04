Klopps grep ga full uttelling – Liverpool vant Merseyside-derbyet

(Liverpool – Everton 2–0) Everton frustrerte Liverpool i én time, men så gjorde Jürgen Klopp et grep som skulle snu kampen for Liverpool.

EVERTON-DØDAREN: Divock Origis 2–0-scoring var hans sjette i karrieren mot Everton.

Da kastet tyskeren Luis Diaz og Divock Origi inn på banen, noe som gjorde at Liverpool hadde fire spillere på topp.

Det fikk det til å løsne etter en time med stanging mot Everton-målet.

Først headet en umarkert Andrew Robertson inn 1–0. Helt på tampen økte også Origi til 2–0, assistert av Diaz.

– Byttene var et stort moment i kampen. Diaz fikk dem på bakføttene. Nå til dags så treffer Jürgen oftere med de byttene enn han bommer, sier tidligere Liverpool-spiller Phil Thompson til TV 2.

– Everton spilte ekstremt bra, men kvaliteten til Liverpool viste seg til slutt. Taktisk så satte Klopp inn Diaz og Origi, og det forandret kampen, sier BBC-ekspert og tidligere Liverpool-spiller Stephen Warnock.

Seieren gjør at Liverpool bare ligger ett poeng bak Manchester City på tabelltopp når fem serierunder gjenstår.

Fakta Gjenstående kamper for Liverpool og Man. City: Manchester Citys fem resterende kamper i ligaen: 30. april: Leeds (B)

8. mai: Newcastle (H)

15. mai: West Ham (B)

22. mai: Aston Villa (H)

Utsatt, ikke berammet: Wolves (B) Liverpools fem resterende kamper i ligaen: 30. april: Newcastle (B)

7. mai: Tottenham (H)

10. mai: Aston Villa (B)

22. mai: Wolves (B)

Utsatt, ikke berammet: Southampton (B) Les mer

Etter kampen forklarte Liverpool-trener Jürgen Klopp at de ikke hadde nok bevegelser i laget og var for trege i førsteomgang.

– Vi spilte ballen inn i et område hvor de hadde ni spillere. I annenomgang var vi mye mer direkte, og det skapte mye mer trøbbel for dem. Scoringene var nydelige, sier Klopp til BBC.

Der Liverpool fortsatt kjemper på alle fronter og potensielt kan stå igjen med hele fire titler når sesongen er omme, er status en helt annen i Everton.

Dagens tap gjør at Frank Lampards menn er under streken, med ett poeng opp til Burnley på trygg plass. Everton har riktignok én kamp til gode på lagene rundt dem.

Everton var det beste laget i en åpning preget av uvanlig mange pasningsfeil hos Liverpool, fremprovosert av den høye intensiteten i presset hos de blå.

21 år gamle Anthony Gordon skapte tidvis hodebry for Trent Alexander-Arnold og co., og viste at han kan bli en viktig brikke i sesongavslutningen.

Midtveis ut i førsteomgang trodde Everton-fansen at talentet hadde skaffet dem en straffe etter at han gikk i bakken i en duell med Naby Keïta.

TV-reprisene viste at Gordon overspilte, og ga dommer Stuart Attwell medhold da han ga gult kort til unggutten for filming.

UROMOMENT: Anthony Gordon gjorde en god kamp for Everton.

Den situasjonen var det store høydepunktet i første omgang. Sadio Mané og Abdoulaye Doucouré kom til hver sin sjanse, men begge måtte se skuddene sine gå én meter utenfor.

– Everton har gjort det veldig bra. De har frustrert Liverpool, kommenterte tidligere Liverpool-spiller og Sky Sports-ekspert Jamie Carragher.

Rett før pause ble det full tenning da Liverpool spilte videre mens Richarlison lå nede med en skade for andre gang på kort tid. Det ledet til en ufin ettersleng av Doucouré, noe som fikk spillerne til å ryke i tottene på hverandre.

Da lagene gikk til pause, sto Liverpool med en ballbesittelse på 86 prosent.

– Det er noe Mourinho-aktig over måten Frank Lampard har gått inn i denne kampen, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller i pausen.

TUMULTER: Spillerne røk i tottene på hverandre på tampen av førsteomgang.

Liverpool skjøt ut av startblokkene etter hvilen, men det var Everton som kom til de farligste mulighetene.

Tidlig i omgangen ropte også Gordon igjen på straffe, denne gangen etter å ha gått i bakken i en duell med Joël Matip. Heller ikke denne gangen fikk 21-åringen gehør av Atwell.

Da Liverpool omsider skulle komme til sin første store sjanse, fikk de uttelling.

Mohamed Salah la inn fra høyre. Everton-forsvaret hadde nok med å dekke Liverpools offensive-spillere, så på bakre stolpe fikk en umarkert Andrew Robertson en enkel oppgave med å heade inn 1–0.

Rett før hadde Jürgen Klopp kastet inn Luis Diaz og Divock Origi på banen, og dette ga Liverpool mer trykk i boksen.

– Han gjorde et viktig grep der, Klopp, kommenterte TV 2-ekspert Nils Johan Semb.

Og med fem minutter igjen av kampen satte nettopp Origi spikeren i kisten da han headet inn 2–0. Den målgivende pasningen kom etter et akrobatisk innlegg av Diaz.