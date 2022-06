Narve Gilje Nordås VM-klar - uten trener Gjert Ingebrigtsen

Narve Gilje Nordås (23) er VM-klar. Men 5000-meterhåpet får ikke med seg Gjert Ingebrigtsen som trener til mesterskapet i USA om tre uker.

SAMMEN I OL: Narve Gilje Nordås og hans trener Gjert Ingebrigtsen under en pressekonferanse foran 5000-meteren i Tokyo-OL for 11 måneder siden.

Det bekrefter friidrettsforbundets sportssjef Erlend Slokvik overfor VG.

– Ja da, jeg tekstet ham akkurat, svarer Slokvik på spørsmål om Narve Gilje Nordås har fått beskjed om at han vil være en av 20 utøvere i Norges tropp til friidretts-VM i Eugene 15.-24. juli.

Gjert Ingebrigtsen, som har fortsatt å trene Narve Gilje Nordås etter at han sluttet å være trener for sine tre sønner, vil imidlertid ikke være blant 16 personer i friidrettsforbundets støtteapparat.

– Vi får ikke akkrediteringer til personlige trenere. Av de 16 vi får, vil syv til åtte gå til trenere. De må være trenere for flere utøvere i VM. De andre akkrediteringene går til leger, fysioterapeuter, medie- og kommunikasjonskontakter, forklarer Slokvik.

I forbindelse med tidligere internasjonale mesterskap har det vært åpning for å kjøpe flere akkrediteringer. Det lar seg ikke gjøre i forbindelse med VM i Eugene på den amerikanske vestkysten. Universitetsbyen i delstaten Oregon har nemlig svært begrensede muligheter for «ekstra» innkvartering. Den nye VM-stadion er til og med så liten at det vil by på problemer for VM-utøverne å se - fra tribunene - andre øvelser enn den de selv deltar i.

VG har tirsdag ikke kommet i kontakt med Gjert Ingebrigtsen.

Narve Gilje Nordås har siden han løp 5000 meter på Bislett 16. juni vært på høydetreningsleir sammen med Per Svela i St. Moritz, begge med Gjert Ingebrigtsen som trener. Narve Gilje Nordås skal løpe 3000 meter under Stockholms Diamond League-stevne torsdag, der også VM-klare Hedda Hynne (800 meter), Pål Lillefosse Haugen og Sondre Guttormsen (stav) står på startlistene.

Han var frem til i går, mandag, ikke blant 42 VM-kvalifiserte løpere på 5000-meter.

I dag, tirsdag, hadde han imidlertid rykket opp fra 43. til 37.plass. Ingen bak ham på rankinglisten kan gå forbi før endelig VM-bekreftelse kommer i morgen. Det betyr at to nordmenn vil stille til start i innledende VM-heat på distansen 21. juli på Hayward Field i Eugene - hvis Jakob Ingebrigtsen (21) bestemmer seg for å gjøre det to dager etter finalen på 1500 meter.

Filip Ingebrigtsen (29) mistet sjansen til å løpe sammen med de to da han brøt 5000-meteren på Bislett 16. juni.

Nå skal han ifølge Erlend Slokvik være friskmeldt fra akillessmertene han slet med da.

VM-bronsevinneren fra 2017 på 1500 meter er imidlertid fortsatt i Norge. Det er usikkert når han eventuelt vil reise til USA. Han kommer i alle tilfelle ikke til å reise til Flagstaff for å trene i høyden sammen med Jakob Ingebrigtsen og ikke VM-aktuelle Henrik Ingebrigtsen (31) - som har vært der i Arizona i halvannen uke.

Filip Ingebrigtsen er kvalifisert for 1500 meter i VM.

Elisabeth Slettum fyller 36 år i slutten av august. 200-meterløperen er Eugene-klar og blir VM-debutant. Leif Olav Alnes-trente Slettum er etter siste oppdatering ranket som nummer 45 av 56 VM-kvalifiserte på sprintdistansen.

Norge vil også stille med et kvinnelag på 4x400 meter stafett. Det er kvalifisert etter at Line Kloster (32), Elisabeth Slettum, Amalie Iuel (28) og Lakeri Ertzgaard (20) satte norsk rekord under Bisletts Diamond League-stevne.

Verdensrekordholder og to ganger regjerende verdensmester Karsten Warholm er selvsagt VM-kvalifisert. Men det er ennå ikke klart om han rekker mesterskapet etter skaden han pådro seg i Marokko for drøyt tre uker siden.

VM-KLART LAG: Line Kloster (400 hekk), Elisabeth Slettum (200 meter), Amalie Iuel (400 hekk) og Lakeri Ertzgaard på 4x400 meter stafett. De tre førstnevnte er også kvalifisert for individuelle øvelser (i parentes).