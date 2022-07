NRK: Filip Ingebrigtsen mister EM i München

Filip Ingebrigtsen kvalifiserte seg ikke til EM i München som avholdes i august.

Vi får ikke se Filip Ingebrigtsen på friidrettsbanen i München i august.

Oda Bjønnes Hanslien Journalist

Det melder NRK torsdag kveld.

– Filip har slitt med en skade etter at han brøt løpet på Bislett Games tidligere i år, og den har hindret han i å prøve å ta kravet, sier sportssjef i Norges friidrettsforbund, Erlend Slokvik til NRK.

NRK skriver at han manglet nok rankingpoeng til å delta, og at akillesskaden har gjort at han ikke har hatt mulighet til å løpe inn en tid innenfor EM-kravet i tide.

Ingebrigtsen brøt under 5000-meteren under Bislett Games tidligere i sommer. Da hadde han smerter i akilles/leggen.

– Det er kjipt å bryte og veldig kjipt å ha vondt i leggen/akilles. Jeg visste det var en risiko for at det kom til å gjøre vondt, men jeg var ganske trygg på at det ikke var noe alvorlig. Det er ikke noe kritisk med tanke på karrieren, sa Filip Ingebrigtsen 16. juni.

På grunn av disse problemene sto han også over VM i Eugene.