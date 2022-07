City-stjerner røper Haaland-stunt i USA: «I can be your hero, baby»

HOUSTON (VG) Erling Braut Haaland (21) har gjort et bunnsolid førsteinntrykk på lagkameratene i sin nye klubb.

KOSER SEG: Erling Braut Haaland nyter tilværelsen på treningsleir med Manchester City i USA.

Under en middag mandag kveld introduserte jærbuen seg like godt med en klassiker av Enrique Iglesias. Det forteller Manchester City-profilene Kalvin Phillips (26) og Rodrigo (26) under et pressemøte her i USA tirsdag formiddag lokal tid.

– Ha-ha. Ja. Og han var veldig bra, sier Phillips til VG.

Seansen hvor Haaland stilte seg opp og sang, fant sted mandag. Alle de nye spillerne var nødt til å fremføre en låt, og det norske fenomenet fra Jæren valgte «Hero» av den spanske sjarmøren Iglesias med blant annet denne linjen:

«I can be your hero, baby»

Om Haaland blir helten til lagkameratene i City og trener Pep Guardiola, gjenstår å se, men det er derfor han er hentet for over 600 millioner kroner til den engelske seriemesteren.

– Det virker som han nøt øyeblikket. Ha-ha. Jeg var der. Det var godt å se, forteller midtbanesentralen Rodrigo.

Spanjolen røper samtidig at Haaland ikke trente med laget sist uke - på fire dager, men at rogalendingen nå er med for fullt.

– Han er en veldig god spiller, en toppspiss. Føttene hans er utrolige. Han har en holdning som de store spillerne har. Han er veldig konkurranseinnstilt. Det kommer til å bli veldig moro å spille med ham, sier Phillips.

GODT INNTRYKK: Haaland har vist seg frem på en god måte i USA.

Den første muligheten til å ikle seg City-trøyen samtidig som Haaland, er onsdag klokken 18.30 lokal tid. Da møter engelskmennene meksikansk motstand i Club America på NRG Stadium, som tar over 70.000 tilskuere.

