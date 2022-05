Den siste etappen av Tour of Norway er i gang

Starten på den siste etappen har gått fra Vågen. I midten framme står sammenlagtleder Remco Evenepoel, like bak i Uno-X-drakten ser vi det norske sammenlagthåpet Tobias Halland Johannessen.

Syklistene har startet fra Vågen, hvor også målgang vil være under dagens sjette og siste etappe av Tour of Norway. Alexander Kristoff har et stort ønske om å passere målstreken først i ettermiddag.

