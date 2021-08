Målshow fra Abolfazel Shafai

Anført av Abolfazel Shafai seiret Vardeneset 7-2 over Finnøy i G14 2. divisjon, rogaland - avdeling 1.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Marton Moi sendte Vardeneset i føringen etter tolv minutter, men Henrik Bøe-Sevheim sørget for balanse i Finnøy-regnskapet da han satte inn 2-7 ni minutter senere. Etter 27 minutters spill tok Vardeneset ledelsen igjen ved Skjult personinfo, og samme mann scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-1 like etterpå. Tre minutter før pause vartet Vardeneset-angriperen opp med hattrick. Magnus Emil Berge reduserte til 2-7 to minutter senere. Ved pause sto det 4-2 til Vardeneset.

Målshow etter pause

Lorent Elshani la på til 5-2 for Vardeneset null minutter ut i andreomgangen, og Skjult personinfo satte ballen i nettet og økte ledelsen til 2-7 for Vardeneset. Sander Haugsland Johnsen satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 60 minutter.

