Drømmetreff av Patrik Johannesen sikret EIK ny seier

Patrik Johannesen fikk et virkelig drømmetreff fra 30 meter i den første omgangen i bortekampen mot Levanger.

Patrik Johannesen scoret kampens eneste mål med et drømmetreff og sørget for at EIK befestet sin posisjon på toppen av tabellen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp