Sykkel­sporten med klima­oppgjør: – Kunne gjort ting som monnet mer

LEUVEN (VG) Nå skal det bli slutt på forurensingen fra alle bilene som følger sykkelsporten. Men ikke alle lar seg imponere.

VELKJENT BILDE: Tour de France-sjef Christian Prudhomme vinker i gang en etappe under Tour de France. I år har Skoda-en han kjører i vært elektrisk på de fleste etappene. Innen 2024 skal det gjelder alle biler i Tour-en.

Arctic Race of Norway tar sikte på at samtlige følgebiler skal være nullutslippsbiler allerede til neste år. Tour de France har samme ambisjon innen 2024.

– Det er viktig å ta sin del av ansvaret og se på hva vi kan gjøre som gjør at vi bidrar til det grønne skiftet, sier Arctic-sjef Knut-Eirik Dybdal.

Hos Tour de France-arrangøren ASO svarer direktør Jean-Baptiste Durier «definitivt» da VG spør om et grønt skifte vil gjøre sykkelsporten mer attraktive blant sponsorer:

– Stadig flere selskaper ser på miljøvern og sosialt ansvar som viktige elementer i deres egen strategi, sier han.

Men: Ikke alle lar seg blende.

Morten Renslo Sandvik er forsker ved Norges Idrettshøgskole og kaller sykkelrittenes ønske om å elektrifisere bilflåten for tvetydig:

– Man kan se på det som en symboleffekt, at store og synlige aktører går foran når det gjelder elektrifisering. På den annen side er det en del teknologioptimisme her: Sykkelsporten fronter enkle teknologiske løsninger fremfor å gjøre ting som monner mer, sier han.

– Som hva da?

– Det handler blant annet om reisevirksomhet knyttet til sykkelsporten på toppnivå. På den ene siden vil man ha lavere utslipp, men samtidig ønsker man - som mange andre idretter - å bli stadig mer internasjonale. Denne konflikten løser man ikke ved bare å elektrifisere bilflåten.

En britisk studie tok for seg klimaavtrykket fra tilskuernes reisevirksomhet i forbindelse med tre Tour de France-etappe i England i 2007: Utslippene var på mellom 170.000 og 193.000 tonn. Til sammenligning var Norges totale utslipp på 50 millioner tonn i fjor.

– Det er et høyt, betydelig, tall. Men sykkel er en stor sport på verdensbasis, så jeg er ikke overrasket, sier Borgar Åmås ved Senter for klimaforskning (CICERO).

Men forskningen fra England handlet altså kun om tilskuere, og så ikke på alle bilene som følger sykkelsporten verden rundt. I Tour de France kjørte de 250 offisielle bilene fra Skoda totalt 2,8 millioner kilometer under Tour de France i 2016.

ARCTIC-SJEF: Knut-Eirik Dybdal vil elektrifisere hele bilflåten i det nordnorske sykkelrittet i 2022.

I tillegg kommer alle personbilene, bussene og lastebilene som frakter over 4000 personer som følger Tour de France på jobb. Dette er journalister, arrangøren, medisinsk personell og politi, for å nevne noen.

– Man kan gjerne si at andre tiltak monner mer enn elektrifisering av bilflåten, men om alle tenker sånn, så skjer det ingenting. Alle må tenke på hva den enkelte kan gjøre, på hvordan vi kan bidra. Dette handler også om å få bevissthet rundt miljø og utslipp, sier Knut-Eirik Dybdal til VG.

Han forteller om et nært samarbeid med lokale kraftselskap i Nord-Norge for at ambisjonen om nullutslipp fra Arctic-biler skal nås i 2022.

– Det er moro om et norsk sykkel-event blir det første som gjennomføres rent hva gjelder utslipp fra bilene, mener Rune Bjerke ved Høyskolen Kristiania.

Han er professor i såkalt «brand marketing».

– Vil et grønt skifte gjøre sporten mer attraktiv blant sponsorene?

– Det er nettopp det dette handler om: Et partnerskap for å bygge hverandre grønne, mener Bjerke.

Det grønne skiftet i sykkelsporten handler om mer enn biler:

I det pågående verdensmesterskapet i Belgia, så er det forbudt for rytterne å kaste flasker og søppel utenfor avgrensede områder underveis i løpet.

ASO står bak en rekke kampanjer i Frankrike, der målet er å inspirere flere til å bruke sykkelen i hverdagen.

I reklamekaravannen, som følger Tour de France rundt i Frankrike, er det nå forbudt å dele ut reklame som er pakket inn i plast. Flyers, plastflagg og reklameeffekter som publikum vil kaste etter kort tid, skal unngås.

All maten i VIP-området skal være fransk, lokal og helst organisk.

Hotellpartneren til Tour de France bygger ut flere elektriske ladepunkter på sine hoteller over hele Frankrike.

– Tour de France er en utendørsidrett som beveger seg gjennom et fantastisk landskap. Vi har et sterkt ønske om å beskytte denne utrolige «utendørsarenaen», sier direktør i ASO, Jean-Baptise Durier til VG.

MER MILJØBEVISSTHET: Reklamekaravannen som følger Tour de France består av mange titalls biler som spiller musikk og kaster sponsoreffekter til publikum. Disse er det nå kommet nye krav til.

– Er det ikke et paradoks at sykkel, som i sin natur er ren, ikke er det på grunn av de store utslippene som følger med?

– Når vi tenker på sykkel som et transportmiddel, så er den klimanøytral. Men et sykkelløp trenger kjøretøy for å transportere arbeidere, sykkellagene, journalister og partnere. Og derfor er det viktig å benytte biler som går på alternative energikilder, sier han.