Her er stjernen som takket nei til høyere lønn

Chelsea-stjernen N'Golo Kanté (30) er så lite opptatt av penger, berømmelse og status, at han endte opp som en gladsak i Football Leaks-avsløringene.

Erlend Nesje Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Chelsea mot Manchester City.

«Clash of the cash».

To av lagene som er blitt symbolet på den elleville pengebruken i internasjonal fotball møtes i gigantduell i Premier League, og da er det som ventet at mye av forhåndsomtalen vil handle om akkurat det: Pengebruken.

Chelsea og Manchester City tilhører adelen i «Money League». At en brutal fotballverden dreier seg mye om penger og status, er ikke nytt.

Men det finnes noen få unntak.

N'Golo Kanté, en av verdens beste spillere i 2021, er også en av verdens mest ydmyke og beskjedne fotballspillere.

Trolig ønsker han ikke at denne artikkelen ble publisert.

Fakta N'Golo Kanté Født: 29. mars 1991 Klubb: Chelsea Posisjon: Midtbane Høyde/vekt: 169 cm (66 kg) Tidligere klubber: Bolougne, Caen, Leicester, Chelsea A-landskamper Frankrike: 50 (2 mål) Meritter: VM-gull (2018), Champions League-seier (2021), Premier League-gull (2016 og 2017), Europa League-seier (2019), FA-cupseier (2018) Les mer ↓

Første bursdag som 23-åring

Den franske Chelsea-stjernen bryter fullstendig med oligarker, sjeiker og milliardsummer.

Virvelvinden som kan slå en langpasning, gå på løp og motta ballen selv, vil bare være best mulig som fotballspiller.

– Det finnes millioner av mennesker der ute som ønsker muligheten til samme yrke som vi har. Og husk at det er en kort karriere, derfor gir jeg absolutt alt hver gang jeg får muligheten, fastslår Kanté.

Da franskmannen signerte sin første proffkontrakt med Bolougne i 2011, brukte han sparkesykkel som fremkomstmiddel til trening og kamp.

Da Kanté ble invitert i bursdagen til lagkompis Felipe Saad i Ligue 2-laget to år senere, visste ikke 23-åringen hva han skulle gjøre.

– Plutselig dukket han opp på restauranten med en eske sjokolade. Han skammet seg, ba om unnskyldning for gaven og sa han ikke visste hva han skulle gi fordi han aldri hadde blitt invitert i en bursdag tidligere, har brasilianske Saad fortalt i intervjuer med medier fra hjemlandet.

Lille N'Golo Kanté var banens gigant da Chelsea vant Champions League-finalen i mai.

Kjører Mini Cooper til kamp

Da Kanté ble hentet til Leicester før den sensasjonelle gullsesongen 2015/16, ønsket han å løpe til og fra treningene.

Men manager Claudio Ranieri sa nei, klubben sa nei, også spillerne rådet franskmannen til å skaffe seg bil.

– Han gjorde det fordi han ønsket ekstra egentrening. Vi ble veldig overrasket, men klarte å overbevise ham om å kjøpe bil, har angrepsstjernen Jamie Vardy fortalt.

Kanté kunne kjøpt en rådyr sportsbil, men nøyde seg med en Mini Cooper til 240.000 kroner.

Da den beskjedne fotballspilleren ble hentet til Chelsea, tok han med seg det lille fremkomstmiddelet. Kanté fikk langt høyere lønn, men nektet å ruste opp bilparken.

I januar 2018 kolliderte han med en lastebil, men møtte opp til kamp med knust sidespeil og ødelagt hjulbue. Han var sikkert irritert på seg selv, men stilte smilende opp på selfier og skrev autografer.

Kanté kjøpte seg riktig nok en dyrere Mercedes da verden ble truffet av pandemien, noe måtte han gjøre for å få tiden til å gå.

Men midtbanepropellen fortsatte likevel å kjøre sin Mini Cooper. Han ble kåret til banens bestemann i begge semifinaler og finalen da Chelsea vant Champions League i vår.

Etter å ha slått Real Madrid 2–0, og spilt seg til finalen, forlot Kanté Stamford Bridge i sin Mini Cooper.

Chelsea-manager Thomas Tuchel var svært fornøyd med N'Golo Kantés innsats mot Newcastle i februar.

Dro hjem til Arsenal-supporter

Det er blitt fortalt historier om Kanté som har sagt unnskyld på gaten til motstanderlagets supportere etter en seier, at han uventet har dukket opp i bryllup til datteren til en Chelsea-supporter, og at han en periode i Leicester gikk til frisører som bare tok 100 kroner for hårklippen.

Helt spesiell er likevel historien fra september 2018. Kanté skulle til Paris på landslagssamling, men mistet Eurostar-toget på St. Pancras stasjon.

Han besøkte i stedet en moské ved King's Cross i London. Der kom han i kontakt med et par fotballsupportere. En av dem holdt med London-rivalen Arsenal, men fotballstjernen takket likevel ja til invitasjonen om å bli med hjem en lørdag kveld.

Han hadde ikke noe annet å gjøre, og tenkte det var trivelig å bli kjent med noen fotballsupportere.

– Vi spiste chicken curry. Han drakk også en kopp te. Han slo oss i Fifa, deretter så vi Match of the Day. Det var en veldig trivelig kveld, fortalte den oppglødde Arsenal-supporteren Badlur Rahman til BBC noen dager senere.

Uefa-president Aleksander Ceferin delte i september ut prisen «årets midtbanespiller i Europa» til N'Golo Kanté for hans spill forrige sesong.

Ville ha «vanlig lønn»

Kanté er ikke spesielt jålete av seg. Ikke er han opptatt av penger, heller.

– Jeg trenger ikke høyere lønn, sa han da Chelsea skulle signere ny kontrakt høsten 2018.

På den måten klarte han bragden med å få en positiv nyhet ut av Football Leaks-avsløringene noen måneder senere.

Der Football Leaks kastet mørke skygger over store stjerner og de største klubbene, ble Kanté dyrket som en helt.

Franske Mediapart dokumenterte at Chelsea hadde gjort klar en ny og forbedret kontrakt, der han ble forespeilet å spare over 10 millioner kroner i året ved å få deler av lønnen gjennom et skatteparadis.

Kanté sa nei, han var redd for å bli etterforsket i fremtiden. Men klubbens ledelse gjentok at avtalen var lovlig.

Kantés rådgivere ga imidlertid klart svar til Chelsea: «Kanté er ikke fleksibel. Han ønsker en normal lønn».

Han fikk «normal lønn», som i Kantés tilfelle er tre millioner kroner i uken, og så kan en diskutere hvor «normal» lønn det er.

Paul Pogba og N'Golo Kanté viste frem trofeet på Stade de France i Paris, snaut to måneder etter VM-triumfen i Moskva.

Ville ikke holde VM-pokalen

Normal lønn eller ikke, han har i flere sesonger vært en av verdens beste midtbanespillere. Kanté var lenge kjent som rivjernet, men han har tatt store steg i spillfasen. Han kan spille gjennom ledd, han kan ta med seg ballen.

På fem år er det blitt VM-gull, Champions League-seier, to Premier League-titler, Europa League-seier, FA-cupseier – i tillegg til tapt EM-finale på hjemmebane i 2016.

Under VM i 2018 var han en gigant på midtbanen. Etter å ha slått ut Argentina, laget hans franske lagkamerater en egen sang i garderoben:

«Han er liten, men han stoppet Lionel Messi».

Kanté korrigerte sine lagkamerater:

– Nei, nei, nei – vi gjorde det sammen som et lag.

Frankrike vant VM-finalen, Kanté var igjen en av banens beste aktører, men da feiringen startet gjemte den lille seg.

Han var for sjenert til å holde VM-pokalen etter seieren over Kroatia.

Der lagkameratene ble avbildet med seg selv og pokalen, var Kanté i bakgrunnen.

Lagkamerat Steven Nzonzi så hvor ukomfortabel Kanté var, og plasserte pokalen i hendene til midtbaneterrieren. Så ble det også bilde av ham og pokalen foran et hundretall fotografer.

Han er beskjeden utenfor banen, men tar for seg på banen.

Chelsea ble et helt nytt lag da Kanté kom på banen i andre omgang i 3–0-seieren mot Tottenham sist søndag.

Nå venter Manchester City hjemme.

Se opp for Kanté igjen. Skinnet bedrar.

Kilder: Mediatek, BBC, The Guardian, L'Équipe, UOL.com.br, Metro

