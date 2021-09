Warholm tok rutineseier i Tyskland

Karsten Warholm avsluttet sin internasjonale sesong med nok en triumf på 400 meter hekk. Han fikk tiden 48,08 i ISTAF-stevnet i Berlin søndag.

Karsten Warholm løp torsdag inn til Diamond League-tittelen på 400 meter hekk. Tre dager senere vant han på samme distanse i Berlin.

NTB

OL-mesteren fra Ulsteinvik slo estiske Rasmus Mägi med 65 hundredels sekund i den tyske hovedstaden. Seieren kom få dager etter at han var best i Diamond League-finalen og vant diamanttrofeet for annen gang på rad.

Warholm sto over helgens friidretts-NM i Kristiansand. Der skulle han opprinnelig ha løpt 400 meter flatt.

25-åringen vant i august OL-gullet på 400 meter hekk. Da senket han samtidig sin egen verdensrekord til 45,94. Han er i år ubeseiret på spesialdistansen.

Søndagens løp var Warholms siste i 2021 på den internasjonale scenen. Torsdag runder han av sesongen i Trond Mohn Games i Bergen. Der skal han i aksjon på 300 meter uten hekker.