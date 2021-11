Perfekt jubileum for Sveum: - Det er jævlig mange kamper

Dennis Sveum spilte sin kamp nummer 700 da Stavanger Oilers møtte Ringerike i Hønefoss. Jubileumsfesten var aldri i nærheten av å bli spolert, til det var Oilers for overlegne.

Etter kamp nummer 700 ble Dennis Sveum hedret av både hjemme- og bortelaget på Ringerike. Oilers-kapteinen fikk med seg en vinflaske i bagasjen.

Christoffer Hjalmarsson

Ringerike Panthers - Stavanger Oilers: 0–3

HØNEFOSS: - Jeg var helt uvitende om det før (Patrick) Ulriksen begynte å snakke om det etter forrige match. Så jeg har faktisk ikke hatt tellingen, men det er jævlig mange kamper, smiler Dennis Sveum.

– Hvor mange til klarer du?

– Det blir ikke 700 til i hvert fall, det kan jeg si med en gang! Men så lenge kroppen og hodet er på plass, og ikke minst at jeg får lov til å være med så tar vi kamp for kamp, ler Sveum.

I jubileumskampen leverte Sveum og resten av Oilers en nær prikkfri defensiv match. Laget holdt nullen for første gang siden man slo MS 6–0 i serieåpningen.

– Det er kjempebra å kunne hjelpe (Henrik) Holm til det, og han har et par bra redninger der også. Spesielt i første omgang og det gjør at kampen flyter bra på underveis, sier Sveum.

Intens start

Bra tempo fra start når begge lag virkelig satt fart på skøytene. Ringerike kom seg til et par halvsjanser, men Henrik Holm hadde meget god kontroll. Oilers på sin side hamret som vanlig løs og denne kvelden ble det tidlig uttelling.

For etter åtte minutter bygget man opp et fint angrep helt fra eget rundvant. Pucken endte til slutt opp hos Ludvig Hoff i offensiv sone og han gjorde ingen feil.

Ludvig Hoff var tilbake på scoringslisten for Oilers da de slo Ringerike på borteis.

– Det var deilig det! Endelig satt den etter en lang kjedelig skadeperiode der det har blitt mange skudd og mye skøytegåing alene. Deilig å være en av gutta, gliser Ludvig Hoff.

– Hvor viktig var den scoringen for egen del?

– Det at vi vinner og spiller bra er selvsagt det viktigste, men for min egen selvtillitt er det såklart viktig, sier Hoff som samtidig kommer med en liten avsløring om klubben.

– Vi er heldige som har det støtteapparatet som kjører deg nesten hardere når du er skadet, så da har alle lyst til å komme kjapt tilbake, ler vingen.

Kun minutter etter Hoff sin scoring ble det ny jubel da Dan Kissel la igjen til Jarrett Burton midt i Ringerike sin sone. Mannen med gulhjelmen skled så rundt, og selv om han ble hektet, fikk han vippet pucken forbi keeper.

Dommer var klar for å gi Ringerike en utvisning, men Jarrett Burton ville det annerledes da han like greit satt pucken i mål.

Resten av perioden var det noe cruisekontroll for Oilers som knapt slapp Ringerike til noe som helst. Hjemmelaget slo stort sett pucken til icing.

Kontrollert Oilers

Tempoet dabbet litt av etter første akt, men stadig var det Oilers som hadde styringen. Defensivt var det solid og det var langt mellom Ringerike sine sjanser. Dog var det ikke noe fyrverkeri offensivt heller, men både Martin Lefevbre og Christoffer Karlsen var nære scoring.

De to hadde nesten identiske forsøk der det skled inn fra blå, mot droppunktet før de skar inn og trakk av. Begge gangen smalt pucken i lengste stolpe. Dermed endte perioden målløst

Det også etter en sekvens på halvannet minutt der man spilte fire mot fire.

– Slik jeg følte det så hadde vi styrte det greit hele veien. De har jo et par skudd der, men i dag følte jeg at vi hadde veldig bra kontroll matchen gjennom, sier Hoff.

– Vi tar riktnok noen skumle utvisninger her og der, men både undetall og powerplay har vært helt rått i det siste. Så en bra bortematch, konkluderer Hoff.

Selv om det var noe hendelsesfattig i andre periode, så var det i det minste bra tenning mellom Ringerike og Oilers.

Cruiset inn til seier

Selv om Oilers kun ledet med to, så satt man med følelsen at dette hadde de full kontroll på. Bakover var det stadig tett og Ringerike skapte aldri det helt store. De var riktignok nære på et par ganger, men da tok både Dan Kissel og Steven Whitney er par meget kalkulerte utvisninger. I undertall ofret man seg og Holm fikk meget god hjelp.

Fremover var det dog heller ikke all verdens fra Oilers, men det ble en ny nettkjenning i overtall. Plutselig ble tempoet satt opp og pucken gikk hurtig i offensiv sone. Det gjorde at Markus Søberg etter hvert hadde relativt åpent mål og da gjorde han ingen feil.

3-0 og punktert kamp. Resultatet gjør at Oilers stadig ligger på andreplass, fem poeng bak Stjernen. Nesten mulighet til å krype innpå serielederen er når Oilers møter Lillehammer borte til lørdag.

– Vi drøyer nok til i morgen før vi tenker på den. Slappe av, spise litt og kanskje en sjokoladebit på bussen opp til Lillehammer. Så får vi refokusere, ta en god oppladning og så er vi klare til lørdag, maner Sveum.

KAMPFAKTA

Ringerike Panthers – Stavanger Oilers 0-3 (0-2, 0-0, 0-1)

Fjordkraftligaen, 17. serierunde

Schjongshallen:

Mål: 0-1 Ludvig Hoff (Søberg, Bordson)(07:52), 0-2 Jarrett Burton (Kissel, Berg-Paulsen)(10:22), 0-3 Markus Søberg (Bordson, Rokseth)(54:43 PP)

Utvisninger: 2x2 min - 5x2 min

Skudd: 14 - 36

Hoveddommere: Roy Stian Hansen og Mikael Fredrik Johansson

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Martin Lefebvre

2. backpar: Dennis Sveum og Andreas Klavestad

3. backpar: Daniel Rokseth og Kristian Østby

Ekstra back: Noah Aarthun

Løpere:

1. rekke: Dan Kissel, Jarrett Burton og Steven Whitney

2. rekke: Ludvig Hoff, Rob Bordson og Markus Søberg

3. rekke: Sander Hurrød, Andre Strandborg og Christoffer Karlsen

4. rekke: Magnus Hoff, Thomas Berg-Paulsen og Anders Tangen Henriksen