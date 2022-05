Omdal fikk høythengende orden

Per Ravn Omdal (74) fikk tirsdag synlig bevis på at han er utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden. Han hedres for sin innsats for kvinnefotballen.

Tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal mottok tirsdag St. Olavs Orden for sin innsats for kvinnefotballen.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Den tidligere fotballpresidenten (1987-92 og 1996-2004) har i sine mange verv i fotballen vært en forkjemper for kvinnefotball både nasjonalt og internasjonalt. Han har hatt styreverv både i Uefa og Fifa og har vært leder av Fifas kvinnekomité.

– Dette er veldig hyggelig. Det blir fokus på meg, men dette er en anerkjennelse av hele organisasjonen og den samfunnsbetydningen fotballen har, sa Omdal da tildelingen ble kjent forrige uke.

– Dette er veldig fortjent. Per er en av de aller største i norsk fotballs historie. Den jobben han har gjort, og betydningen han har hatt for hele norsk fotball på alle nivåer, er enorm. Per har alltid brent spesielt for integrering og at fotball skal være for alle. Han har vært svært viktig for anleggsutviklingen med kunstgressbaner, og ikke minst har han hatt en helt avgjørende rolle for kvinnefotballen, sa fotballpresident Lise Klaveness.

To tanker

I 1976 var Omdal med på å legge fram tingforslag om godkjenning av jentefotball, den gang til motstand fra mange. Før hans siste presidentperiode var over, hadde Norge vunnet både EM, VM og OL for kvinner.

– Kvinnefotballen er framhevet spesielt. Det synes jeg er veldig fint, men det er en del av et syn som går på «equal game», utenforskap, integrering og så videre. Det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig. I Norge har vi 350.000 utøvere, og det klarer vi å ha fordi vi holder på at alle skal ha et tilbud, og samtidig jobber for å få fram gode talenter og en god topp. Det er helt fantastisk at det er sånn, sier Omdal.

Bistand

Han har brukt mye tid på bistandsprosjekter i andre land.

– Fotballen skaper et fellesskap som gir utrolig mye. I 1997 startet vi et prosjekt i Vietnam som fortsatt lever. Der har vi fått titusener av jenter inn i fotballen. I 2008 gikk vi inn i Irak. Nå er vi i 14 land i Midtøsten, Nord-Afrika og Balkan med bistand. Jeg er glad for å ha fått være med på det. Norge er eneste land i verden som bruker fotballen som bistandsverktøy organisert, og det skal vi være veldig stolte av, sier han.

– For meg er fotballens mulighet som integrerings- og trivselsverktøy utrolig viktig. Det ser vi også på klubbenes evne og vilje til å ta imot flyktninger nå.