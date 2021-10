Tyrkias trener nektet å svare på spørsmål: – Norge vil få med seg hva jeg sier

ISTANBUL (VG) Stefan Kuntz (58) debuterer som Tyrkia-trener i VM-kvalifiseringskampen mot Norge. På torsdagens pressekonferanse var tyskeren taus om taktikken han vil bruke for å vinne.

MØTTE MEDIENE: Tyrkias tyske landslagssjef, Stefan Kuntz, går her av podiet etter en pressekonferanse i Istanbul.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

– Det er fordi du er her! svarer Kuntz kontant til VGs journalist på spørsmål om hvorfor han ikke vil si noe om taktikken foran fredagens uhyre viktige kamp.

– Jeg vet at folk er interessert i hvilke endringer jeg vil gjøre på laget, men Norge vil få med seg hva jeg sier her. Så jeg vil ikke snakke om det.

58-åringen fra den lille byen Neunkirchen i Tyskland ble knyttet til sjefsjobben for «Die Mannschaft» etter Joachim Löws avgang i sommer, men 19. september ble han i stedet presentert som Tyrkias nye hovedtrener.

Et snaut døgn før fredagens kamp mot Norge på Şükrü Saracoğlu Stadium møtte han pressen sammen med lagkaptein Burak Yilmaz (36) på fotballforbundets praktanlegg ved Svartehavet.

KLARE FOR KAMP: Tyrkias pressesjef, trener Kuntz og lagkaptein Burak Yilmaz avbildet i Istanbul.

– Han liker hemmeligheter

Tyrkia er sulteforet på VM-deltagelse etter å ha stått utenfor den gjeveste landslagsturneringen siden 2002. Det er en av grunnene til at de har hentet inn Kuntz.

58-åringen kommer fra jobben som trener for Tysklands U21-landslag, som han ledet til EM-gull både i 2017 og tidligere i år. Som spiller scoret han 179 mål på 449 matcher i Bundesliga, noe som gjør han til en av de mestscorende i ligaens historie. Han fikk også 25 kamper for A-landslaget i løpet av sin aktive karriere, og han tapte ingen av dem.

Under torsdagens møte med tyrkiske og tyske journalister, samt VGs reporter, var det umulig å bli klokere på hvordan laget vil fremstå mot Norge.

– Jeg har ingen idé om hvilken formasjon Tyrkia vil bruke eller hvem som vil spille. Han liker hemmeligheter. Han liker å holde alt for seg selv, sier den tyrkiske TV-reporteren Ege Kiraz fra beIN Sports til VG.

Fakta Stefan Kuntz Fra: Tyskland Født: 30. oktober 1962 (58 år) Yrke: Fotballtrener, tidligere fotballspiller (spiss) Lag spilt for: Borussia Neunkirchen, VfL Bochum, Bayer 05 Uerdingen, 1. FC Kaiserslautern, Beşiktaş, Arminia Bielefeld, VfL Bochum, SV Furpach og FC Palatia Limbach Lag trent: Borussia Neunkirchen, Karlsruher SC, Waldhof Mannheim, LR Ahlen, Tyskland U21, Tyskland U23 og Tyrkia. Meritter som spiller: DFB-Pokal (Kaiserslautern, 1989–90), Bundesliga (Kaiserslautern, 1990–91), DFL-Supercup (Kaiserslautern 1991) og EM (Tyskland, 1996) Meritter som trener: U21 EM (Tyskland 2017 og 2021) Aktuell: Nyansatt landslagstrener for Tyrkia Les mer

Forventer ikke radikale endringer

Kuntz og Yilmaz fikk mange spørsmål om trøbbelet i den tyrkiske leiren som førte til trenerskiftet, uten å ville gå mye inn på det. Kapteinen forteller at laget allerede har fått ny energi, etter bare noe får økter med sin nye sjef.

– Vi har fått en ny trener. VI har fått en ny atmosfære. Vi kan se det nye han tilfører oss. Vi er veldig motiverte for å spille mot Norge, forteller Yilmaz, som scoret hat trick mot Nederland i VM-kvalikens åpningsmatch.

– Det blir nok ikke radikale endringer, men dere vil nok se at noen ting er litt annerledes mot Norge . Vi er veldig fokuserte, sier Tyrkias spydspiss.

Han var med på å slå Norge 3–0 i mars. Nå kommer begge lag med flere nye ansikter til fredagens kamp. Etter spørsmål fra VG svarer Kuntz at han mener at Norges store skadeproblemer vil føre til en annen type motstand, men han tror ikke at det nødvendigvis vil svekke det norske mannskapet i en enkelt kamp.

– Jeg var ikke trener her sist kamo, men jeg vet at laget slo Norge med alle de store navnene på plass. Jeg vet at i én eller to kamper så kan alle de som erstatter de store navnene gjøre gode prestasjoner. Så jeg tror ikke at Norge vil miste så mye kvalitet, sier Tyrkias trener, før han utdyper:

– Noen posisjoner vil det naturligvis være nye spillere i. Alle er kanskje ikke så samspilte, men for å være ærlig: Du vet at jeg er ny her og jeg bryr meg kun om laget mitt og at det skal være fullt av kvalitet i kampen.

Som trener for Tysklands U21-landslags fremsto lagene hans med energi, løpskraft og stor vilje til å angripe. Trolig ønsker han å se Yilmaz og de andre spillerne på samme måte mot Norge fredag kveld. Avspark er klokken 20.45.