Gjenåpner stadionet med minifestival: – Dette blir helt magisk

En spesialbygget scene midt på tribunen, Morten Abel, Stavangerkameratene og 10.000 som synger «Ein blåe dag» rett før avspark. Det blir opptakten til lørdagens kamp mellom Viking og Sandefjord.

Børge Moi Nilsen og Kjartan Salvesen i Viking gleder seg til å gjenåpne stadionet i Jåttåvågen lørdag. Der skal Salvesen på scenen sammen med Stavangerkameratene.

SR-BANK ARENA: Gjenåpningsfesten i Jåttåvågen – en uke etter at landet åpnet opp igjen etter halvannet år med pandemi – ligger an til å bli både innholdsrik og god.

Viking kan endelig åpne SR-Bank Arena for fullt igjen. Sperrebåndene er borte, enmetersregelen det samme, puber, restauranter, losjer og alle fasiliteter er freshet opp og klare.

Og for å markere at Norge er tilbake til normalen inviterer Viking til en skikkelig gjenåpningsfest i forbindelse med eliteseriekampen mellom Viking og Sandefjord.

– Dette blir helt magisk. Det blir både en minifestival og fotballkamp, sier salgssjef Børge Moi Nilsen til Aftenbladet.

Stavangerkameratene er blant artistene som opptrer lørdag.

Disse opptrer

Portene åpner en time før avspark, altså klokken 17. Pub og restaurant åpner halvannen time før. Cirka 17.20 går Gilberdal på scenen som Viking får bygget under storskjermen ved siden av Felt O.

De skal spille cupfinalelåten fra 2019.

Så kommer Tore Pang på scenen før Stavangerkameratene overtar.

Like før avspark skal Kjartan Salvesen fremføre «Ein blåe dag». Og i pausen kommer Morten Abel og spiller tre sanger. Blant disse «Hjerta for de blå».

– Det koster litt å få dette til, men det finner vi penger til. Dessuten har Stavanger kommune bidratt. Det er vi veldig glade for, sier Moi Nilsen.

Alt er inkludert i kampbilletten. Barn under 16 år slipper inn for en femtilapp. Artistene stiller opp for så godt som ingenting, opplyser Vikings salgssjef, men det koster å rigge til produksjonen.

Morten Abel skal opptre i pausen mellom Viking og Sandefjord.

Håper å passere 10.000

– Jeg får gåsehud bare av å tenke på hvordan «Ein blåe dag» blir når alle blir med og synger. Vi skal synge så høyt som vi aldri har gjort før, sier salgssjefen.

Viking har brukt noen dager på å finne ut hvordan de best kunne markere at normaltilstanden i samfunnet er tilbake. Og ikke minst hvordan de kan trekke folk tilbake til stadionet etter halvannet år med hjemmesitting og fotball på TV-en.

– Vi må kickstarte det og lage en fantastisk folkefest. Det er lørdag, det er flomlys, det er meldt regn, det er helt perfekt for å lage et slikt arrangement. Vi sitter og dirrer. Rammen er perfekt.

Børge Moi Nilsen håper de passerer 10.000 innenfor portene lørdag. Men det er fortsatt et stykke dit.

– Når folk leser om planene våre, så håper jeg mange vil komme og være med. Lørdag er det her hos oss det skjer. Det er fortsatt mange ledige billetter, men nå går vi inn i den delen av uken vi vanligvis selger mest billetter.

For spillerne vil det bli en ganske heftig oppvarming når det blir livemusikk på en scene like ved der de gjør sine siste forberedelser til kamp.

– Hvis ikke de blir fyrt opp til kampen skjønner jeg ingenting, flirer Moi Nilsen.

Tore Pang kommer også til SR-Bank Arena.

Rustne

– At dere velger å tromme sammen til en slik fest nå, er det fordi dere har kjent på at folk har vært litt nølende med å komme tilbake selv etter at det ble åpnet for noen tusen tilskuere?

– Ja, det har nok vært lett å finne unnskyldninger for ikke å gå på kamp. Det å bestille time til testing, få de pinnene opp i nesen, ordne med koronasertifikat og alt dette, det har Men det er ikke hele sannheten. Vi har alle vært redde for å bli smittet og holdt oss hjemme. Så nå må vi lære folk å komme seg ut igjen.

– Hvordan er det å være her og endelig kunne arrangere ting som dette igjen?

– Jeg elsker det. Det har kokt de siste dagene, det er møter og telefoner som ringer. Men det er helt nydelig. Vi er ute av trening, vi er rustne, det er lenge siden vi har gjort dette. Så endelig får vi sjansen igjen.

Sist Viking spilte en tellende kamp på SR-Bank Arena uten tilskuerrestriksjoner, var siste hjemmekamp i 2019-sesongen mot Rosenborg. Da var det 13.540 innenfor portene.

