DIREKTE: Rosenborg-Klepp

Lagene går til pause. Rosenborg startet tregt og skapte lite. Klepp skapte ingenting, men forsvarte seg godt. Denne omgangen blir husket for de fire kritiske minuttene som trolig allerede har avgjort denne kampen. Første målet kom med en suser fra Emilie Marie Joramo som sendte i vei en suser. Like etterpå lå ballen i mål igjen, men denne gangen ble det blåst for offside. Så satt 2-0 når Lisa-Marie Utland styrte kontrollert innlegget fra Sørum og Larsen ikke nådde ut i hjørnet.

Så sitter den igjen. For RBK og jentene rekker akkuratt å juble i noen sekunder før dommeren vinker målet av for offside.

For en scoring! Brønstad slår inn og Skretting header unna. Ballen havner ute hos Joramo som vender av to Kleppspillere og klinkter den opp i lengste fra 20 meter pluss. Larsen ikke i nærheten.

Næss får et grisebillig frispark. Skretting sterk i duellen, men aldri om det er et frispark.

Anette Jensen med en kjempe jobb og vinner ballen høyt i banen. Problemet er at lagvenninne står og ser på i steden for å hjelpe Jensen som mister i mangel på alternativer.

Variant til Skretting som får all tid i verden til å peile inn innlegget. Innlegget går likevel rett i klypene til Nøstmo. Her soves det i timen, men slapp med skrekken.

Nøstmo viser klasse og setter i gang et godt angrep. Legger en nydelig ball til Olsvik som tar med seg Joramo. Joramo finner Brønstad i feltet og setter den i nettveggen. God mulighet for gjestene.

Rosenborg har mye ball, men det går for sakte og Klepp blir ikke satt på for store prøver i innledningen. Ligger og forsvarer seg godt Klepp.

Bragstad slår en god ball bak Klepps bakre firer, men blir litt for lang for Joramo som jakter pasningen.

Nesten sjanse for Utland. Kommer et innkast som havner i feltet. Utland prøver å få med seg ballen, men Grøndal får ryddet unna.

Rosenborg slo LSK hjemme 2-1 forrige kamp. De ligger før denne kampen 4 poeng bak serieleder Sandviken og for å henge med trenger de alle 3 poengene. Rosenborg gjør 1 bytte på laget siden sist. Matchvinner Blakstad er henvist til benken til fordel for Joramo som får muligheten fra start.

