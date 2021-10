Klepp tapte 0–3 mot gulljagende RBK

DEL

Da er det over. Klepp er et steg nærmere nedrykk, mens Rosenborg henger med i tittelkampen. RBK begynte svakt. De flytta ball alt for sakte til å skape noe som helst. Det var 4 magiske minutter som avgjorde denne kampen i førsteomgangen. Først et kanonskudd fra Joramo til 1-0 og like etterpå satt Lisa-Marie Utland 2-0 etter en heading på innlegget til Sørum. Spikeren i kista kom med Sørum som assisterte 2-0 som denne gang satte punktum med 3-0 scoringen. Klepp ikke i nærheten av å skape noe særlig utenom en heading i stolpen. Rosenborg vinner fortjent.