Målshow fra Ødegård

Hovsherad banket Klebe 15-0 i 5. divisjon i fotball for menn. Joakim Ødegård scoret seks ganger. Klebe har ikke tatt ett eneste poeng i årets sesong.

Lazar Milicevic sendte Hovsherad i ledelsen etter elleve minutters spill, og Ødegård scoret og doblet ledelsen for Hovsherad sju minutter senere. Sindre Surdal Røyland økte ledelsen da han satte inn 3-0 ett kvarter før hvilen, og Milicevic satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere. Etter 38 minutter økte Hovsherad ved Adrian Surdal Røyland, og Marius Bringedal satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-0 for Hovsherad like etterpå. Ødegård satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for Hovsherad.

Målshow etter pause

Hovsherad rykket ytterligere i fra da Elyor Doniyorov økte ledelsen noen minutter ut i andreomgangen, og Ødegård gjorde hattrick etter 56 minutters spill. Samme mann scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 10-0 fire minutter senere, og Hovsherad økte ledelsen da Røyland satte ballen i nettet etter 65 minutter. Dermed var stillingen 11-0. Rett etterpå fullførte Hovsherad-spilleren sitt hattrick, og etter 70 minutters spill var hattricket et faktum for Milicevic. Fem minutter senere la Ødegård på til 14-0 for Hovsherad, og avstanden mellom lagene økte da samme spiller satte inn 15-0 etter 80 minutter. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 15-0.

Hovsherad topper serien

Emil Kaspersen (Klebe) og Lazar Milicevic (Hovsherad) fikk begge gult kort.

Etter fredagens kamp ligger Hovsherad på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Klebe er på ellevteplass med null poeng.

3. september er det ny kamp for Hovsherad. Da møter de Vigrestad. Klebe skal måle krefter med Frøyland 2 6. september.

