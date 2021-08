Vidar vant etter hattrick på hjemmebane

Vuk Fajfric scoret tre av målene da Vidar vant 5-0 over Donn i 3. divisjon i fotball lørdag. Vidar tok sin første seier i årets sesong.

Vidars Fajfric scoret 1-0 fra straffemerket etter bare seks minutters spill.

Vidar var suverene i andre omgang

Noen minutter ut i andreomgangen doblet Vidar-angriperen ledelsen til Vidar, og Matteo Vallotto økte ledelsen da han satte inn 3-0 etter 69 minutter. Det var Vidar-spillerens tredje scoring for sesongen. Avstanden mellom lagene økte daMustafa Omarkheil satte inn 4-0 for Vidar fem minutter senere, og Fajfric gjorde hattrick etter 90 minutters spill. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-0.

Mye å se frem til neste runde

Vidars Mustafa Omarkheil og Vuk Fajfric fikk se det gule kortet. For Donn fikk Nils Fredrik Udjus og Kent Erik Sellæg gult kort.

Etter lørdagens seier har Vidar fire poeng på fire kamper, mens Donn blir værende på tre poeng.

90 tilskuere var til stede på kampen.

4. september er det ny kamp for Vidar. Da møter de Express. Donn skal måle krefter med Sola 5. september.

