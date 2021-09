Emerson og Pjanić raser etter Barcelona-exit: – De sparket meg ut

Miralem Pjanic (31) og Emerson Royal (22)ble sendt på dør av FC Barcelona i sommer. Nå raser begge fra seg i spansk mediene etter overgangene.

RASER: Både Emerson Royal og Miralem Pjanic raser etter de begge måtte forlate FC Barcelona i sommer.

– Jeg trodde klubben ville at jeg skulle bli. Jeg startet kampen på søndag mot Getafe. Dagen etter våknet jeg og gikk ut for å trene rolig, og allerede da begynte jeg å se at mange ting kom ut; at Tottenham snakket med Barcelona, og ​​at det nesten var avklart, sier Emerson til Marca.

Backen fikk kun 29 dager i den rød og blå drakten. Emerson ble i et samarbeid mellom Real Betis og Barcelona kjøpt fra Atlético Mineiro i 2019. Brasilianeren skulle da spille for Betis de neste sesongene, men Barcelona hadde muligheten til å kjøpe Emerson sommeren 2021 som en del av avtalen.

– Jeg forsto ingenting av det som skjedde, fordi jeg visste ingenting. Klubben ringte meg på ettermiddagen og ba meg komme til treningsanlegget for å snakke. Der fant jeg ut at de ville selge meg, forteller han og fortsetter:

– Jeg møtte lederne i klubben. De begynte med å fortelle meg at klubbens økonomiske situasjon ikke var bra, at de gikk gjennom en vanskelig tid og at det var bedre for dem å selge meg. Jeg gjentok for dem at min intensjon var å bli fordi jeg hadde en drøm om å spille her og bidra på laget.

– Jeg visste at jeg ville lykkes her hvis jeg var i god form. Men jeg er smart, og det kom til et punkt hvor jeg skjønte at jeg måtte dra, uansett. De sparket meg ut med andre ord, legger han til.

29 DAGER: Emerson Royal ble presentert som Barcelona-spiller kun 29 dager før han måtte forlate klubben.

Han forteller at han ikke føler seg brukt, men at han likevel ikke er fornøyd med måten klubben behandlet han på.

– Jeg ble såret av måten det ble gjort på. De kunne gjort det annerledes. Det finnes bedre måter å fikse ting på, sier Emerson.

Og brasilianeren er ikke den eneste som måtte fjernes fra den katalanske storklubbens lønningsliste. Bosniske Miralem Pjanic måtte godta å gå ned 60 % i lønn og lånes ut til tyrkiske Besiktas for å få noe spilletid det neste året.

– Situasjonen min var komplisert fra begynnelsen. Jeg kom to uker etter resten, og jeg begynte å trene litt etter litt, alene, for å trene meg opp sammen med den fysiske treneren. Men ingenting skjedde. To, tre, fire, syv, ti dager gikk og treneren (Ronald Koeman) kom aldri for å snakke med meg. Det var veldig rart, sier Pjanić til Marca.

Midtbanespilleren har fortsatt kontrakt med Barcelona som strekker seg ut 2023/24-sesongen, og skal etter planen komme tilbake til Barcelona etter sesongen, men han er tydelig misfornøyd med hvordan Koeman har behandlet han.

SLEIVSPARK: Miralem Pjanic’ opphold i Barcelona ble et ordentlig sleivspark etter å ha tilbrakt mesteparten av tiden på benken.

– Koeman respekterte meg ikke. Han snakket aldri med meg. Jeg er en spiller som kan godta alt, men jeg vil alltid at det skal bli forklart for meg ... og ikke som om jeg var 15. Jeg gikk med på å senke lønnen og bli med i Besiktas fordi jeg elsker å spille fotball, sier Pjanić.

Pjanić’ lønnskutt vil fortsette ut kontrakten hans, også når han kommer tilbake til Barcelona neste sesong. Barcelona har ikke gitt tilsvar til Marca om exitene.