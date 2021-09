Ny seier for Rennesøy

Med 3-1-seier over Hundvåg 2 tok Rennesøy sin tredje strake seier i G13 2. divisjon mandag. Alfred Lauvsnes Hovdet scoret to mål.

Rennesøy tok ledelsen ved Hovdet etter 15 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-0 til Rennesøy.

Økte ledelsen

Etter 47 minutters spill ble vondt til verre for Hundvåg 2, da Hovdet doblet ledelsen for Rennesøy. Nummer sju økte til 3-0 for vertene sju minutter senere. Hundvåg 2 reduserte etter 63 minutter. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 3-1.

Rennesøy serieleder

På tre kamper har Rennesøy ni poeng, og Hundvåg 2 har tatt null poeng.

I neste runde er det mye å se frem til. Da skal Hundvåg 2 måle krefter med Viking 3, mens Rennesøy møter Viking 3.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.