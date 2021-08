To fulltreffere fra Ahmad Jamal Sheikh-Mohamed

Anført av Ahmad Jamal Sheikh-Mohamed seiret Vidar 5-1 over Madla i G14 1. divisjon. Det var Vidars tredje strake seier.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Da pausesignalet lød, hadde ingen av lagene fått ballen i mål. Dermed sto det 0-0 midtveis.

Var suverene i andre omgang

Vidar tok ledelsen da Sheikh-Mohamed satte inn 1-0 ti minutter ut i andreomgangen, og Vidar doblet ledelsen da samme mann satte inn 2-0. Sju minutter senere la Noah Fynn Alves på til 3-0 for hjemmelaget, og Felix Breivik Taraldset la på til 4-0 for samme lag etter 62 minutters spill. Vidar-spilleren har scoret ni seriemål denne sesongen. Vidar økte ledelsen da Ulrik Torsteinbø satte ballen i nettet rett etterpå. Dermed var stillingen 5-0. Målet gjør at Vidar-keeperen står med fire scoringer denne sesongen. Etter 70 minutter reduserte Madla ved Vemund Sunde Tuastad. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 5-1.

Vidar serieleder

Etter mandagens kamp ligger Vidar på førsteplass på tabellen med 16 poeng, mens Madla er på sjuendeplass med tre poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vidar spiller neste kamp mot Sola 7. september, mens Madla møter Havørn dagen etter.

Denne artikkelen er automatisk generert av NTB.