Jakob følger fortsatt Gjerts «laminerte» plan

EUGENE (VG) Gjert Ingebrigtsen sluttet som trener for Jakob Ingebrigtsen (21) for et halvt år siden. Norges regjerende olympiske mester og gullfavoritt bekrefter imidlertid at han fortsatt følger farens «laminerte» treningsplan.

STØ KURS: Jakob Ingebrigtsen (21) starter natt til søndag norsk tid sin ferd mot et forventet gull på 1500 meter i friidretts-VM i USA. Bildet er fra hans pressetreff i Eugene fredag formiddag lokal tid.

– Det kan du si, starter Jakob Ingebrigtsen med å svare da VG under hans pressetreff her i Eugene fredag stiller ham følgende spørsmål:

– Opplegget. Før bruddet med Gjert var det det «laminerte» treningsopplegget. Er det fortsatt det du følger?

Gjert Ingebrigtsen var som trener for Henrik (31), Filip (29) og Jakob Ingebrigtsen – «Team Ingebrigtsen» – kjent for å holde orden i sysakene. Treningsplanene hans for «guttene» ble ført pinlig nøyaktig ned på et stykke papir, for så å bli laminert – som hugget i stein.

Jakob Ingebrigtsen følger opp sitt «Det kan du si» med å påpeke at «lamineringen» først og fremst er at man – det vil si han – har et opplegg som man bestemmer seg for, og så gjennomfører man det til punkt og prikke.

NYE TIDER: Jakob Ingebrigtsen har ikke lenger faren Gjert som trener. Bildet er fra da han hadde det, i Doha-VM for tre år siden. Bak Gjert Ingebrigtsen skimtes Jakobs mor Tone Ingebrigtsen.

– Men selvfølgelig er det endringer av det laminerte programmet hvis det er hensiktsmessig, understreker Jakob Ingebrigtsen.

– Er det «laminerte opplegget» nå tilnærmet det samme som i fjor og året før det?

– Treningsfilosofien, som er basert på noen treningsprinsipper, er den samme som da Henrik trente i 2006 og 2007. Det som er litt kult, er at vi har gjort det samme. Alltid. Men selvfølgelig har vi tatt vekk noe og lagt til noe. Vi har spisset, spisset og spisset – og så kan det være at opplegget totalt ser annerledes ut, svarer han.

– Oppsettet – antall økter og tidspunktene på dagen – er veldig likt, tilføyer Jakob Ingebrigtsen.

BRØDRE I USA: Henrik og Jakob Ingebrigtsen er på plass i Eugene.

Gjert Ingebrigtsen fungerer fortsatt som trener for Narve Gilje Nordås, som skal løpe 5000 meter for Norge i VM – antagelig mot Jakob Ingebrigtsen, hvis han etter innledende heat, semifinale og finale på 1500 meter bestemmer seg for å avslutte mesterskapet med den nest lengste banedistansen.

Jakob tok seg enkelt videre fra forsøket natt til søndag. Natt til mandag, klokken 04.00, skal han ut i det første av to semifinaleheat i jakten på en finaleplass.

Gjert Ingebrigtsen er ikke en del av Norges støtteapparat her i Eugene. Filip Ingebrigtsen droppet VM på grunn av en akillesskade og Henrik Ingebrigtsen er ikke kvalifisert, men sistnevnte er på plass i Eugene for å hjelpe lillebroren etter å ha fått akkreditering fra det internasjonale friidrettsforbundet. Han er imidlertid ikke en del av det offisielle norske apparatet.

Jakob Ingebrigtsens samboer og forlovede Elisabeth Asserson vil være til stede på tribunen under VM. På spørsmål om han har merket og tror han vil merke et savn som følge av at resten av hans store familie ikke er det, svarer Jakob Ingebrigtsen «nei» – punktum.

– Det får deg til å høres ut som en iskald type?

– Det kan du si. Men jeg er ikke her for å være «varm». Selvfølgelig synes jeg det er gøy at folk heier fra tribunen. Men jeg har prøvd hele livet å aldri gjøre meg avhengig av noe som helst. Det er sånn med ritualer før konkurransene også. Jeg har ikke det. Det jeg har av ritualer, er kanskje å spise, sove, slappe av, varme opp. Å drive med mye annet, kan fort bli hemmende, svarer han.

– Det er gøy at de jeg har tilknytning til, familie og venner, ser på. Men det påvirker ikke det jeg har bestemt meg for å gjøre, og det jeg må gjøre. Det må jeg gjøre uavhengig av det som skjer på tribunen, sier han.