Ofret tennene i storseier: - Det var vel fem stykker som forsvant

Pliktløpet er gjennomført for Stavanger Oilers etter at de nok en gang feide Lillehammer av isen. Fire strake seiere og hele 36–3 i målforskjell er fasiten etter kvartfinaleserien. Den fjerde seieren ble imidlertid dyrkjøpt for Ludvig Hoff.