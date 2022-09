Haaland om egen sesongstart: – Det er overraskende

Ikke engang Erling Braut Haaland (22) hadde sett for seg pangstarten på Manchester City-karrieren.

MÅLMASKIN: Erling Braut Haaland er Premier Leagues soleklare toppscorer etter seks spilte serierunder.

Det kommer frem i et ferskt intervju som jærbuen har gjort med spanske Telemundo Deportes.

Den norske landslagsspissen har vært på alles lepper siden overgangen til Manchester City. På sine seks første Premier League-kamper i lyseblått har det blitt ti nettkjenninger - det er rekord.

At nordmannen skulle gli så sømløst inn i Manchester City-maskineriet hadde ikke engang hovedpersonen selv sett for seg:

– Jeg hadde ikke trodd at det skulle starte slik, men jeg kjenner mine egne kvaliteter og laget jeg har kommet til. Det er litt overraskende, men jeg er ikke sjokkert, sier Haaland til avisen.

De siste ukene har fotballverden for alvor fått se at 22-åringen elsker å score mål.

Nå forteller han om tankesettet som kreves for å bøtte inn scoringer:

– Jeg tenker ikke så mye på at jeg må score. Det handler mer om å gjøre de rette tingene før sjansen kommer, sier han og fortsetter:

– Jeg vil komme til så mange sjanser som mulig, og forhåpentligvis score så mange mål som mulig.

Han sier mottakelsen i Manchester-klubben har vært upåklagelig:

– Det er alltid litt vanskelig å bytte liga, land og klubb - og bli kjent med nye spillere - men jeg har blitt tatt godt imot.

Se hvordan belgiske Kevin de Bruyne har vært avgjørende i Haalands pangstart:

Haaland og Guardiolas likhet

Før overgangen til Manchester City lurte «alle» på hvordan Haaland ville passe inn i Pep Guardiolas mannskap. Ville den norske spissen passe inn i spanjolens særegne spillestil? Eller måtte nordmannen endre seg for å bli en spiller Guardiola ville bruke?

Med ti Premier League-scoringer og fasit i hånd virker spissen og manageren til å passe som hånd i hanske. Nå forteller nordmannen at han faktisk ser likheter mellom seg selv og den karismatiske trenerskikkelsen:

– Han er en fotball-freak som meg. Han er gal etter fotball, og det liker jeg. Han tenker på alt rundt fotball, sier Haaland.

TREKKER FREM PEP: Det er ingen tvil om at Haaland og Guardiola har fått en god start på samarbeidet.

Når Citys norske nummer 9 får spørsmål om hvordan det er å tilpasse seg en helt annerledes spillestil enn han er vant med fra Borussia Dortmund, svarer han følgende:

– Det har gått bra, noe målene beviser. Det er et komplisert system, men jeg har prøvd å lære meg det så fort som mulig. Det er ingen tid å miste. Jeg har prøvd å tilpasse meg raskt.

Overgangen til Premier League

Noen kritiske røster mente også at et potensielt problem for Haaland kom til å bli å tilpasse seg Premier League etter flere år i tyske Bundesliga.

Nordmannen erkjenner at hans nye hverdag ikke er enkel - selv om han tidvis har fått det til å se slik ut:

– Alle kampene er vanskelige og du vet aldri hvordan kampene blir. Du har så mange gode lag, og det liker jeg. Jeg vil fortsette å utvikle meg. Til syvende og sist handler det om å prestere som et lag. Hvis vi gjør det bra sammen, gjør alle det bra.

Etter drømmestarten på Premier League-karrieren tror flere og flere at Haaland kan være en kandidat for Gullballen hvis han fortsetter i den forrykende formen frem til prisen for verdens beste fotballspiller deles ut i januar:

– Jeg tror alle spillere drømmer om å bli best, men dette er ikke noe jeg tenker på. Det er ikke bra for meg. Du må tenke på hva som er neste steg og bli litt bedre hver dag, sier Haaland da han blir spurt om prisen.

For Citys norske spydspiss er det nemlig bare én ting som gjelder:

– Jeg vil utvikle meg, vinne kamper og vinne troféer.