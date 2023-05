Hengte dukke med Vinicíus-drakt: Fire arrestert for hat-kriminalitet

Fire personer er arrestert mistenkt for rasisme mot Real Madrids Vinicíus Júnior (22), melder spansk politi. I Brasil slo de av lyset i Kristus-statuen for å vise støtte til sin stjernespiller.

TILROP: Vinicíus Júnior ble utvist i kampen mot Valencia søndag. Han mener det ble ropt apelyder mot ham under kampen.

Kopier lenke

Kopier lenke

Fire unge voksne på 19, 21, 23 og 24 år skal være arrestert etter kampen mellom Real Madrid og Atlético Madrid i januar. Politiet i Spania har lagt ut en video som skal vise arrestasjonene: Dette er arrestasjonene av de fire for hat-kriminalitet mot fotballspilleren Vinicíus, skriver politiet.

De fire unge voksne skal ha hengt en dukke med trøyen til Real Madrid-spilleren utenfor en bro, det skriver nasjonalt politi på Twitter, melder europapress.es.

Søndag ble 22-åringen utsatt for rasisme igjen. Og nå får saken massiv oppmerksomhet over hele verden.

Etter måneder med rasisme tar Real Madrids brasilianske stjernespiller et oppgjør med det han opplever.

Sent mandag kveld la Vinicíus Júnior ut en video og en melding på Instagram. Videoen viste flere tilfeller hvor publikum på og utenfor stadion roper: «Ape» og «Vinicíus er en ape».

På en video kan man høre publikum si: «Piece of shit n****r» («en dritt-n***r») i desember. «Ta noen bananer» er et tilrop han fikk i februar, før det igjen ble ropt: «Vinicíus er en ape» under kampen mot Valencia søndag, Real Madrid tapte kampen 1–0.

Dette har skjedd etter kampen:

Vinicíus la ut en melding i sosiale medier etter apelydene: «Ligaen mener det er normalt, forbundet og motstanderne oppmuntrer til det. Konkurransen som en gang tilhørte Ronaldinho, Ronaldo og Messi, tilhører i dag rasistene», skrev Vinícius i innlegget.

La Liga-president Javier Tebas svarte og gikk til angrep angrep på stjernespilleren: «Før man kritiserer og rammer La Liga er det nødvendig å få frem riktig informasjon. Ikke la dere manipulere og sørg for at dere forstår hverandre og det arbeidet vi har gjort sammen», skrev Tebas på Twitter

Real Madrid leverte inn en anmeldelse om hatkriminalitet for rasistiske tilrop under søndagens kamp mot Valencia.

FÅR STØTTE: Real Madrid-manager Carlo Ancelotti snakker med Vinicíus Júnior under kampen mot Valencia søndag. Ancelotti har uttrykt full støtte til sin brasilianske stjernespiller.

Dette har skjedd etter kampen:

Vinicíus la ut en melding i sosiale medier etter apelydene: «Ligaen mener det er normalt, forbundet og motstanderne oppmuntrer til det. Konkurransen som en gang tilhørte Ronaldinho, Ronaldo og Messi, tilhører i dag rasistene», skrev Vinícius i innlegget.

La Liga-president Javier Tebas svarte og gikk til angrep angrep på stjernespilleren: «Før man kritiserer og rammer La Liga er det nødvendig å få frem riktig informasjon. Ikke la dere manipulere og sørg for at dere forstår hverandre og det arbeidet vi har gjort sammen», skrev Tebas på Twitter

Real Madrid leverte inn en anmeldelse om hatkriminalitet for rasistiske tilrop under søndagens kamp mot Valencia.

Mandag kveld bestemte erkebispedømmet i Rio de Janeiro seg for å slukke lyset i den verdensberømte Kristus-statuen som står på den 719 meter høye klippen Corcovado ved byen. Den 38 meter høye og 1145 tonn tunge statuen ble mørklagt.

– Cristo Redentors tar avstand fra rasistiske angrep som Vinicius er utsatt for fra flere klubbers fans, og på Mestalla i Valencia kokte det for alvor over, het det i en uttalelse fra erkebisperådet.

Formel 1-fører Lewis Hamilton har tatt initiativ til flere Black Lives Matters-markeringer. Han viser også sin støtte til Vinicíus Júnior på Instagram der han la ut denne storyen:

En rekke andre kjente idrettsutøvere og andre kjendiser har også delt støtteerklæringer til brasilianeren.