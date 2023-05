Haaland hylles av motstanderen: – Toppen av kransekaka

MANCHESTER (VG) West Ham-sjef David Moyes erkjenner at han ikke har all verdens svar på hvordan man stopper Erling Braut Haaland (22).

MANGLER BARE KAPPEN: Manchester Citys supermann Erling Braut Haaland fortsetter den formidable leveransen på engelsk jord.

Dermed er gode råd dyre før hans «Hammers» reiser til Manchester før ligakampen klokken 21.00 onsdag kveld.

– Det er et godt spørsmål. Jeg tror ingen har svaret, sier Moyes på spørsmål om hvordan man stopper jærbuen.

Søndag nådde Haaland nok en milepæl i sin kometlignende Premier League-karriere.

Da både tangerte han rekorden for antall scoringer i en PL-sesong (34) og ble den første spilleren i engelsk toppdivisjon som nådde 50 mål i alle turneringer side 1931.

– Han er toppen av kransekaka for dem. De har så mange gode spillere som kan skape sjanser, og han er virkelig en god avslutter. De har et formidabelt lag og det blir kronet av Haaland, mener Moyes.

Øverst på lista er Dixie Deans 63 (!) mål i alle turneringer, som Pep nå får spørsmål om er innenfor rekkevidde.

– Selvfølgelig er det bra for ha og laget at han slår rekorder, det er godt tegn. Enten han eller noen andre kommer til å slå disse rekordene, og jeg er sikker på at han kommer til å score flere mål, sier City-sjef Pep Guardiola i Manchester.

West Ham har fått seg en liten luke ned til den verste nedrykkssumpen, men alle poeng er fortsatt kjærkomne. Manchester City trenger på sin side poengene for beholde grepet festet om Premier League-tittelen.

Den spanske stjernetreneren får så spørsmål om han finner stolthet i at han er trener for rekordmonsteret Haaland.

– Det er en overraskelse for oss alle, men kanskje ikke for ham. Det er vanskelig liga å gjøre dette i, sier Guardiola.

Kevin De Bruyne er usikker til kampen, mens forsvarsklippen Nathan Aké er tilbake i trening.

