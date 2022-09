Mbappé gikk seirende ut av bilde­krangel med eget for­bund

En krangel mellom spissjuvelen Kylian Mbappé og Det franske fotballforbundet har fått sin løsning. Fotballstjernen får det som han vil.

Kylian Mbappé vil ha mer kontroll over egne bilderettigheter.

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Uenigheten har pågått i flere måneder, men kom til overflaten igjen mandag. Flere medier omtalte en pressemelding sendt fra Mbappés rådgivere til det franske nyhetsbyrået AFP. Der fremgikk det at Paris Saint-Germain-spissen ville nekte å delta i en planlagt fotoseanse med kollegene på landslaget tirsdag.

Bakgrunnen skulle være at Mbappé var misfornøyd med at Det franske fotballforbundet ikke hadde gjort tilpasninger i den kollektive avtalen spillerne har rundt bilderettigheter.

Den gjeldende avtalen stammer fra 2010. Den pålegger spillerne å delta på markedsføringsaktiviteter i regi av det franske landslagets sponsorer. For dette skal spillerne belønnes med 25.000 euro for hver landskamp de spiller.

Bøyer av

Mbappé og hans rådgivere har imidlertid argumentert med at denne løsningen er urettferdig, all den tid bilder av enkelte spillere brukes mer enn andre. De vil også ha mulighet til å påvirke hvilke sponsorer stjernespissen skal stille opp for.

Mandag kveld opplyser Det franske forbundet (FFF) at det bøyer av i striden. I en uttalelse heter det at den gjeldende avtalen vil bli «revidert».

«Etter avgjørende diskusjoner med ledelsen for det franske laget, presidenten, treneren og en markedssjef, forplikter det franske fotballforbundet seg til å revidere, så snart som mulig, avtalen som definerer bilderettighetene til spillerne som tas ut (i landslagstroppen)», heter det i en uttalelse.

«FFF er glade for å utarbeide grunnprinsippene til en ny avtale, som vil sikre våre interesser samtidig som den hensyntar til de legitime bekymringene og synspunktene spillerne enstemmig har gitt uttrykk for.», skriver forbundet videre.

Samtaler i juni

Den franske fotballpresidenten Noel Le Graet har tidligere vært tydelig på at tiden ikke tillater å utarbeide en ny avtale før fotball-VM i Qatar sparkes i gang i november.

I mars i år boikottet Kylian Mbappé et PR-arrangement i regi av det franske forbundet. I juni ble det holdt samtaler rundt de aktuelle bilderettighetene, uten at det ledet til en løsning på konflikten.

Nyhetsbyrået AP har forsøkt å komme i kontakt med Mbappés advokater mandag, uten å lykkes.