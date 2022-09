Har sluppet inn over 60 mål i serien: – Føler at alt går imot oss

Nedrykket er langt på vei spikret for Staal Jørpeland etter et nytt tap i 2. divisjon. Lørdag ble grønntrøyene flere hakk for små i møtet med Kvik Halden.

Aleksander Hjelmervik Hinna og Staal Jørpeland gikk lørdag på et nytt tap i 2. divisjon. Nå henger nedrykksspøkelset for alvor over klubben.

Thommas Husevik Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

STAAL – KVIK HALDEN 0–4

JØRPELAND STADION:

Det har vært en tung sesong for Staal Jørpeland i årets 2. divisjon, og lørdagens oppgjør gjorde lite for å endre på det.

– Følelsen er vel at vi ikke er gode nok.

Det sier en dønn ærlig Staal-trener Vegard Oftedal til Aftenbladet, like etter oppgjøret.

Med over 60 innslupne mål på 20 kamper, og en poengfangst på fattige 14 poeng, hersker det liten tvil om at Staal befinner seg på sin rettmessige plass på tabellen.

Og før lørdagens oppgjør måtte hjemmelaget ha poeng.

Slik gikk det imidlertid ikke.

– Blir vanskelig å løfte seg

For til tross for en kompakt og defensiv inngang på kampen, tok det ikke lang tid før problemene begynte å hope seg opp for vertskapet.

Etter en knapt halvspilt førsteomgang stanget gjestenes toppscorer, Fabian Stensrud Ness inn 1–0 for de tilreisende fra Halden.

Og bare noen minutter senere doblet rekkekameraet Deni Hasanagic ledelsen, etter et nytt flott forarbeid fra Albert Makiadi.

– Det virker som om det preger alle mann egentlig. Vi vet jo hvor tøft dette er, og når vi da alltid slipper inn det første målet tidlig, og samtidig får to i fleisen, så blir det vanskelig å løfte seg, sier Staal-treneren.

Les også Sjansesløseri da EIK snublet i jakten på opprykk

Hjemmelaget våknet riktignok litt utover i omgangen, og etter at halvtimen var passert hamret Georg André Danielsen, som for øvrig ble kåret til hjemmelagets beste spiller av en lokal jury, ballen i stolpen.

Men det var også det nærmeste grønntrøyene kom før pausesignalet lød på Jørpeland stadion.

– Hva sier du til guttene i pausen på 0–2?

– Nei, vi prøver jo å holde humøret oppe, og så prøver vi å ta vekk fokus fra resultatet og heller se på prestasjonene, men klart, det er vanskelig, for vi vet jo hva det står om hele veien, sier Oftedal.

Even Østensen kjempet hardt på topp for Staal Jørpeland, men slet med å komme til gode sjanser i lørdagens oppgjør.

Snytt for straffespark

Etter pause virket imidlertid hjemmelaget å være friskere.

Åtte minutter ut i omgangen var Staal-kaptein David Eie nære ved å redusere for vertene, men ble hindret av en eminent Orhan Simsek i Kvik Halden-buret.

Kort tid senere ropte også hjemmelaget på straffespark da Jasmin Bogdanovic gikk ned i sekstenmeteren.

Den rutinerte forsvarsspilleren ble fratatt en god mulighet, men til tross for protestene, vinket kampleder Ola Kellerhalls spillet videre.

Les også Siste fra lokalfotballen: Dette laget sto for en cupskrell

Les også Stor oversikt: Her er de 20 kuleste overgangene i lokalfotballen

Nekter å gi opp

Energien hjemmelagets spillere la ned i straffesituasjonen kunne ha kommet godt med da Dardan Sæther-Mehmeti stanget inn 3–0 for gjestene, bare noen minutter senere.

Derifra og ut raknet det også litt for hjemmelaget.

Drøye ti minutter før slutt fastsatte storscorer Fabian Stensrud Ness sluttresultatet til 4–0 for Kvik Halden.

– På det siste målet står 4–5 spillere og kikker på at motstanderen er flere enn oss i boksen, og det går ikke. Vi kan ikke forsvare oss på den måten, sier en skuffet Oftedal.

Nå gjenstår fire kamper for Staal Jørpeland i årets sesong, og det med minst seks poeng opp til trygg grunn.

– Så lenge det er en teoretisk mulighet for overlevelse så skal vi ikke gi opp, men vi vet hvor vanskelig det er, sier Oftedal.

Les også Fikk juling i skjebnekampen: – Det er bekmørkt

Kampfakta:

Staal Jørpeland – Kvik Halden 0–4 (0–2)

2. divisjon avdeling 1, 20. serierunde

Jørpeland stadion

Mål: 0–1 Fabian Stensrud Ness (21.), 0–2 Deni Hasanagic (26.), 0–3 Dardan Sæther-Mehmeti (65.), 0–4 Fabian Stensrud Ness (79.)

Dommer: Ola Kellerhals, Vaulen IL

Gult kort: –

Rødt kort: –

Lagoppstillinger:

Staal Jørpeland (4–5–1): Rafal Zygmunt Dobrolinski – Daniel Pollen, Daniel Ciach, Jasmin Bogdanovic, Vidar Harestad (Leo Buochenthouf fra 25.) – David Eie (Reino Rantasalo fra 72.), Ali Memed (Cairo Nascimento Lima fra 81.), Lewis Leonidas (Jonas Antonio Halsne fra 72.), Georg André Danielsen, Aleksander Hjelmervik Hinna (Kristoffer Ramsland fra 81.) – Even Østensen

Kvik Halden (3–5–2): Orhan Simsek – Adi Markovic, Emir Comor, Daniel Hultqvist, Anwar Elyounoussi (Marcus Moberg fra 72.), Dardan Sæther-Mehmeti, Albert Makiadi, Filip Westgaard (Øystein Næsheim fra 80.), Deni Hasanagic – Fabian Stensrud Ness (Konrad Thorvaldsen fra 80.), Uranik Seferi (Alexander Zoulakis fra 72)