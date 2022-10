Rasmussen avgjorde for Stegaberg

Kamilla Rasmussen scoret det avgjørende målet for Stegaberg i 1-0-seieren over Bryne 2 på Undheim stadion i 3. divisjon, Rogaland i fotball for kvinner. Bryne 2 har tapt sine fire siste kamper.

