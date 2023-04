Guardiola kommer med Haaland-oppdatering – gir spillerne tre dager fri

MANCHESTER (VG) Denne uken byr på en sjelden sjanse for Pep Guardiola (52). Nå tar Manchester City-manageren grep for å få Erling Braut Haaland (22) og de andre klare til sesonginnspurten.

FÅR FRI: Erling Braut Haaland kan vente seg noen ekstra dagers pause fra fotball.

Mats Arntzen, VG Journalist i VG Sporten. Tips meg på mats.arntzen@vg.no eller send en direktemelding på Twitter.

Kopier lenke

Kopier lenke

For med ligainnspurt i Premier League og kvartfinale i både Champions League og FA-cupen, kan den neste uken bli Manchester Citys eneste uten kamp i midtuken.

Med en hel uke til bortekampen mot Southampton benytter Pep Guardiola sjansen til å gi spillerne tre hele dager fri.

– Spillerne trenger det. De har vært på landslagsoppdrag og er slitne, sier Guardiola på pressekonferansen etter lørdagens 4–1-seier over Liverpool.

Stjernekanten Jack Grealish storspilte mot Liverpool og visste nok hva som var i vente, for i seiersintervjuet med BT Sports strålte han og spøkte med at han måtte komme seg av gårde for å få vite hvor mange dager fri de fikk.

OMFAVNELSE: Pep Guardiola var full av lovord om Jack Grealish etter Manchester City-stjernens prestasjon mot Liverpool.

Og den engelske landslagsspilleren fikk altså gladmeldingen han håpet på. Den ekstra uken gir også Erling Braut Haaland en gyllen mulighet til å bli helt frisk til resten av sesongen.

– Haaland føler seg bedre. Det har gått bedre de to siste dagene, sier Guardiola på pressekonferansen – og utdyper:

– Jeg spurte ham: «Er du klar?» Han sa: «Nei, jeg jeg føler meg ikke bra.»

Manchester Citys manager sier han håper å ha Haaland klar til oppgjøret mot Southampton neste helg. Få dager senere får laget besøk av tyske Bayern München i den første av to kvartfinaler i Champions League.