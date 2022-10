Lura knuste Kopervik/Avaldsnes AT

Lura vartet opp med glitrende angrepsspill da laget seiret 7-1 over Kopervik/Avaldsnes AT i 3. divisjon, Rogaland i fotball for kvinner. Kopervik/Avaldsnes AT har gått poengløse av banen i to strake kamper.

