Forrens stikk til RBK: – Det er gode nyheter for Molde

Denne ukes Rasmus&Saga handler også om en midtbanespiller Rosenborg forhørte seg om i vinter, og årsaken til at det ikke ble noe av.

Men for å ta det første først: Denne tirsdagen har vi kjørt til Molde for å møte spilleren som blant mange RBK-supportere er den store røde kluten i serien, Vegard Forren.

31-åringen har spilt en rekke ganger mot RBK, senest søndag, og forteller detaljert om hvorfor han mener Rosenborg spiller helt annerledes nå kontra i 2019. Og videre også hvorfor han mener det passer Molde bra, om ikke RBK utvikler spillet sitt gjennom sesongen.

Cathrine Valgermo

Marbella-turen

Vi snakker også om 2017, da Forren dro til Marbella for å trene med RBK - før han plutselig satt på flyet til England for å signere for Brighton. Hva foregikk i kulissene?

I den drøy timeslange praten er vi også innom Southampton-tida, hvor han ikke kom på banen. Vi er innom røverhistorier fra oppveksten på Kyrksæterøra og også hvorfor Forren har fått stempel på seg for å «slippe seg ned» mellom sesongene.

I fjor opplevde også midtstopperen å være en del av en spillergruppe hvor en sentral spiller sto midt i en straffesak.

Hvordan preget dette klubben og garderoben?

