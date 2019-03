Fikk russersjokk, men reiste seg

To baklengsmål før pause ga LSK trøbbel på bortebane, men kanarifuglene flyttet spillet høyere opp på banen og overtok styringen på kampen etter hvilen.

Det var ikke ufortjent at Arild Sundgot satte inn reduseringsmålet som sendte LSK videre. Med 1-2-tap, og sammenlagtseier 4-3, er 2. rundeplassen i boks.

Kjempetreff

Dinamo Moskva åpnet i stort tempo på Dinamo stadion, men LSK hadde kommet til hektene da vertene ut av ingenting tok ledelsen på et kjempeskudd. Maksim Romasjtsjenko, som for to uker siden scoret russernes viktige bortemål på Åråsen, fikk kjempetreff fra 25 meter drøyt midtveis i førsteomgangen.