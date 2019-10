DOHA: Mandag morgen, samme dag som seks norske utøvere skulle kjempe om medalje i VM, landet de norske supersupporterne Rune Eikeland, også kalt «Rune tribune», og Remi Padoin i VM-byen Doha i Qatar.

Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen skulle løpe finale på 5000 meter, Ola Stunes Isene var i finalen i øvelsen diskos, Karoline Bjerkeli Grøvdal var klar for finalen på 3000 meter hinder og Karsten Warholm skulle forsvare gullet fra VM i 2017 på 400 meter hekk.

Denne VM-kvelden kunne ikke Eikeland og Padoin se fra sofaen i sin egen stue. Dermed dro de 13. 722 kilometer, fra Oslo til Doha og hjem igjen, for å se de norske utøverne i aksjon.

Duoen hadde ett mål med reisen.

– Vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe de norske utøverne til gull. Vi skal stå på første rad og rope og heie, nærmest skrek Rune Eikeland til Aftenbladet som traff ham og Padoin på Khalifa International Stadion to timer før Ingebrigtsen-brødrene stilte seg på startstreken.

Den ivrige nordmannen var mer enn klar for å gi utøverne litt ekstra støtte i sitt 61. verdensmesterskap.

Tomme seter

Så langt i mesterskapet har det vært mange ledige seter under VM i friidrett. Stadionkapasiteten på Khalifa International Stadium er på 45.000, men ifølge det australske nettstedet News, var det bare 13. 288 tilskuere under åpningen av mesterskapet fredag forrige uke.

En av årsakene til det lave tilskuertallet skyldes trolig at flere av landene som ligger rundt Qatar boikotter mesterskapet.

At det ikke var fulle tribuner, la ingen demper på mesterskapsstemningen for de to svært rutinerte supporterne. Totalt har Eikeland og Padoin vært på over 100 verdensmesterskap, i tillegg til flere OL, EM og landskamper i fotball.

– Det er så moro å heie fram norske utøvere. Vi prøver alltid å finne de beste plassene på tribunen for å komme nærmest mulig utøverne slik at vi kan gi dem mest mulig støtte. Vi vil gi dem den ekstra dytten de kanskje trenger for å ta ut det siste lille, sier Padoin.

Han forteller at de ofte blir takket av utøverne etter konkurransene.

– En utøver kom bort til oss og sa at vi hadde utgjort forskjellen på en 7. plass og en bronsemedalje. Han tok bronse, sier den norske supporteren og gliser.

Fra sporet til tribunen

Duoen, som er kledd i T-skjorter med norsk flagg og vikinghjelmer, blir lagt merke til i Doha. Det stopper stadig noen for å spørre om de kan ta bilde av dem eller med dem. Det er de norske supporterne vant med.

– Da vi var i Pyeongchang under vinter-OL sto det en kø med folk som ville ta selfie med oss. Etter en time orket vi ikke mer, sier Eikeland og ler.

Det hele startet i 1988 etter at Eikeland hadde vært utsatt for en alvorlig bilulykke. Eikeland, som den gang var 18 år og drømte om et liv som langrennsutøver, fikk varige mén etter ulykken. Han ødela den ene hoften og måtte gi slipp på drømmen om en karriere i skisporet.

Interessen for sport ble ikke mindre av den grunn, og han innså at selv om han ikke kunne kjempe om seieren, så kunne han fortsatt delta. Fra tribunen.

De siste 31 årene har han heiet fram utallige norske toppidrettsutøvere.

– Fantastisk dag

Eikeland og Padoin hadde med seg fire vikinghjelmer til Doha, i tilfelle det ble fire norske gullvinnere, og mandagskvelden ble svært spennende sett med norske øyne.

Det startet med den historiske VM-finalen på 5000 meter med tre nordmenn i feltet. Tre brødre fra Sandnes.

Jakob Ingebrigtsen sørget for at det ble spennende nesten helt inn, men endte til slutt på en sterk 5. plass.

Senere på kvelden sørget Karsten Warholm for å gjøre mesterskapsdagen fullkommen da han spurtet inn til sitt andre VM-gull på 400 meter hekk.

TV-bildene viste Eikeland og Padoin dansende med det norske flagget, og akkurat som i VM i London i 2017, fikk de kastet ned en vikinghjelm, eller gullhjelm som de kaller dem, til Warholm.

–For en fantastisk dag, sier Eikeland som bare noen timer senere satte seg på flyet tilbake til Norge.

Filip Ingebrigtsen måtte bryte på grunn av magekramper. Henrik Ingebrigtsen løp inn til 13. plass av 14 som fullførte. Ola Stunes Isene endte på 10. plass, mens Karoline Bjerkeli Grøvdal havnet på 13. plass.