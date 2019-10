Målløst i historisk VM-kvalifiseringsoppgjør i Nord-Korea

Nord-Korea – Sør-Korea 0–0

Landene har ikke møtt hverandre i VM-kvalifisering siden 2009, og var det første nabooppgjøret siden 1990 som ble spilt i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang. Den gang var det privatlandskamp, denne gangen handlet det om poeng i VM-kvalifiseringen.

Kampen endte 0-0, og dermed ble det poengdeling på Kim Il Sung Stadium i den nordkoreanske hovedstaden. Det gjør at begge landene står med syv poeng etter tre spilte kamper. Også Turkmenistan (3 poeng), Libanon (3 poeng) og Sri Lanka (0 poeng) er i samme gruppe.

Kampen ble spilt for tomme tribuner på Kim Il-sung stadion, et stadion som kan huse opp til 50.000 tilskuere.

Lukket for omverdenen

Ikke bare ble kvalifiseringskampen spilt for tomme tribuner, den var også så godt som lukket for omverdenen. Den eneste måten å følge kampen var via tekstoppdateringer på FIFA og Det asiatiske fotballforbundets (AFC) nettsider.

Frustrerte sørkoreanere fikk ikke lov til å reise inn for å se kampen. I stedet må de vente flere dager med å se kampen i opptak på TV. Nord-Korea har lovet å gi Sør-Korea en DVD som inneholder kampen i sin helhet før sørkoreanerne reiser hjem, skriver Reuters. Ifølge nyhetsbyrået kom ikke sørkoreanske TV-produsenter til enighet med myndighetene i Nord-Korea om en avtale.

Av de få som fikk være vitne til kampen, var FIFA-president Gianni Infantino, som ble fløyet inn til Pyongyang tidligere på dagen.

Krig

Landene var i aktiv krig med hverandre fra 1950 til 1953, og krigshandlingene endte med våpenhvile 27. juli 1953. Våpenhvilen har aldri blitt fulgt opp med en fredsavtale og landene er derfor teknisk sett fortsatt i krig. De siste årene har missiltester fra Nord-Korea ført til et spent forhold mellom landene.

Idrett har ført de to landene noe nærmere hverandre de siste årene. Blant annet stilte landene med et ishockeylag med spillere fra begge land under OL i Sør-Korea i fjor, og marsjerte sammen under åpningsseremonien.

Landene har også deltatt sammen i en stor bordtennisturnering og diskutert muligheten for å arrangere et felles OL i 2032.