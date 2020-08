Vant Champions League: Med denne spesielle gesten hyllet stjernen Ada Hegerberg

Den norske stjernen er skadet og spilte ikke finalen. Men da pokalen skulle løftes, sørget en av lagvenninnene for at Ada Hegerberg på en måte var til stede likevel.

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Saki Kumagai løfter Champions League-trofeet iført Ada Hegerberg-drakt. Foto: GABRIEL BOUYS, Reuters

Wolfsburg-Lyon 1–3

«My ladies». Etterfulgt av to rørte øyne og et hjerte.

Tweeten fra Ada Stolsmo Hegerberg var bare på to ord, men rommet mye mer.

For den var et svar på en kort videosnutt hvor Saki Kumagai viste frem en drakt med Hegerberg og 14 på ryggen.

Den japanske stjernen avgjorde på mange måter Champions League-finalen med sitt 2–0-mål.

Etter kampen hyllet hun sin norske lagvenninne. Hegerberg har vært ute med en kneskade siden januar. Det var tydelig at hun ikke var glemt av resten av det franske stjernegalleriet.

For Kumagai hadde også på seg Hegerberg-drakten da laget fikk pokalen. Hun løftet trofeet Lyon nå har vunnet for fem år på rad.

I fjor ble Hegerberg den store finalehelten med sitt hat trick.

Den norske storscoreren røk korsbåndet i slutten av januar og har ikke spilt kamper siden. Hun rakk likevel å score ni ganger på Lyons fire første kamper i den gjeveste turneringen.

Det holdt nesten til å bli toppscorer. 25-åringen endte ett mål bak Arsenals Vivianne Miedema.

Wolfsburg hevet seg betraktelig

Det var like før pause at Kumagai dunket til fra 20 meter, og skuddet var så hardt at det var utagbart for Friederike Abt i Wolfsburg-målet. Lyon ledet 2–0, og finalen virket på mange måter avgjort der og da.

Det var den ikke, for det var en omgang igjen og Wolfsburg hevet seg betraktelig i den andre.

De kom imidlertid aldri nærmere enn Alexandra Popps redusering med en drøy halvtime igjen, selv om Lyon ikke lenger så like overlegne ut som i første halvdel.

De red imidlertid stormen av, og med to minutter igjen på klokken fjernet Sara Gunnarsdottir all tvil. Islendingen kom fra nettopp Wolfsburg i sommer, og mot sine gamle lagvenninner styrte hun inn kampens siste mål.

Dermed gjorde Lyon som i 2016, 2017, 2018 og 2019. De vant Champions League og er Europas beste lag.

Ada Hegerberg med pokalen etter fjorårets finale. Foto: Lisi Niesner, Reuters

Ingrid Syrstad Engen var finalens norske innslag på Wolfsburgs midtbane. Den viktigste involveringen kom da hun forsøkte å vinne ballen like utenfor eget målfelt på Lyons 2–0-mål.

Dessverre for trønderen gikk ballen fra hennes tå og til Kumagai.

Trønderens første sesong som utenlandsproff endte uansett med serie- og cupgull i Tyskland, i tillegg til Champions League-finale. Det lar seg definitivt høre.

Ingrid Syrstad Engen øynet håp etter Alexandra Popps redusering. Foto: Ap

– Vi spiller finaler for å vinne, så det er en stor skuffelse, sa danske Pernille Harder etter finalen. Hun er regnet som en av verdens beste, og forlater nå Wolfsburg til fordel for Chelsea og Maren Mjelde, Maria Thorisdottir og Guro Reiten.

Det var den franske stjernen Eugénie Le Sommer som Lyon ga ledelsen etter 25 minutter. I Hegerbergs fravær startet hun kampen lengst fremme i Lyon-angrepet. Seieren var hennes syvende Champions League-triumf, og hun står dermed med to flere enn sin norske lagvenninne.

Publisert: Publisert: 30. august 2020 21:55 Oppdatert: 30. august 2020 22:44