Di Maria med mål og to assist da PSG tok seg til Champions League-finale

Angel Di Maria bidro med mål og to assist, Neymar med to stolpeskudd og kampens lekkerbisken da Paris Saint-Germain slo Leipzig 3-0 i Champions League-semifinalen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Angel Di Maria (til v.) bidro med mål og to assist, mens Neymar storspilte og sto for kampens lekkerbisken da Paris Saint-Germain tok seg til sin første Champions League-finale. Foto: David Ramos, Pool via AP / NTB scanpix

NTB

Brasilianeren hadde ikke marginene på sin side hele tiden, men han fikk motstanderne i ubalanse med sine utsøkte tekniske detaljer. Hælflikken som satte opp Di Maria før 2-0-målet var fra fotballens aller øverste hylle.

Neymar traff stolpen to ganger i en første omgang som likevel ga PSG to måls ledelse. Marquinhos nikket inn ledermålet da han fikk gå helt alene i været på Di Marias frisparkserve i det 13. minutt.

Ledelsen ble doblet i det 42. minutt da høyt PSG-press bidro til en horribel feilpasning fra Leipzig-keeper Peter Gulacsi. Han prøvde å spille til en feilvendt Marcel Sabitzer, men ballen gikk i stedet til PSG-spiller Leandro Paredes, som spilte den rett inn igjen. Neymars flikk satte stopper Dayot Upamecano sjakk matt, og Di Maria var nådeløs alene med keeper.

Leandro Paredes punkterte kampen i det 56. minutt, igjen på et innlegg fra Di Maria. For første gang siden Monaco i 2004 er et lag fra fransk Ligue 1 i CL-finale.

Angel Di Maria scorer 2-0-målet i Paris Saint-Germains semifinaleseier over Leipzig i Champions League, etter en herlig hælflikk fra Neymar. Foto: David Ramos, Pool via AP / NTB scanpix

Ambisjon

I en sport som domineres av klubber med lange tradisjoner var det to unge «kjøpeklubber» som gjorde opp om finalebillett i Lisboa. PSG er resultat av en klubbfusjon i 1970, mens Leipzig ble stiftet i 2009. Begge har svært pengesterke eiere i ryggen.

For PSG har Champions League-finale i mange år vært den store ambisjonen. De hjemlige titlene har hopet seg, opp men det har ikke vært nok for eierne fra Qatar, og det har kostet flere trenere jobben. Nå har Thomas Tuchel omsider tatt klubben til finale, 25 år etter PSGs første og inntil tirsdag eneste semifinale.

PSG kom til kampen med tre hjemlige titler i år, Leipzig med 3. plass i Bundesliga. 33-årige Julian Nagelsmann, som i sin tid spilte under Tuchel i Augsburg, måtte se sitt lag komme til kort.

Kampens første kjempesjanse kom før det var spilt seks minutter. Neymar ble vakkert spilt fram av Kylian Mbappé, avsluttet med utsiden og så ballen gå stolpe-ut.

Mindre enn et minutt senere var ballen i Leipzig-målet, men Mbappés scoring ble korrekt annullert. Neymar presset Gulacsi, som traff brasilianeren med sitt klareringsspark slik at ballen spratt til Mbappé foran åpent mål. Imidlertid ble Neymar truffet i armen, og dommeren markerte korrekt for hands.

PSG trengte ikke å vente lenge på en tellende scoring. Leipzig-forsvarerne var passive da Marquinhos spurtet inn i boksen på Di Marias dødballserve, og de var uten sjanse til å hindre ham i opphoppet.

Rett etter holdt Mbappé på å doble da han ble spilt gjennom, men Gulacsi slo til corner.

Neymar herjet med Leipzig-spillerne da Paris Saint-Germain tok seg til Champions League-finalen. Foto: David Ramos, Pool via AP / NTB scanpix

Misset

Leipzig fikk en gyllen mulighet til å utligne da Konrad Laimer mot spillets gang kom rundt på høyresiden og slo skrått ut til lagkaptein Yussuf Poulsen. Dansken, som har vært i klubben siden den spilte på nivå tre i tysk fotball, var i ubalanse og sendte avslutningen utenfor.

En Neymar-frekkis på frispark fra langt hold ute på siden holdt på å lykkes i det 35. minutt. Gulacsi ble tatt på senga da han stilte seg langt ute i den tro at det kom et innlegg, og ballen ble skrudd i stolpen.

Det ble likevel 2-0 før pause, og en god Leipzig-start på 2. omgang punkterte da venstreback Juan Bernat satte inn 3-0-målet i det 56. minutt. Nordi Mukiele så ut til å ha avklart en farlig situasjon, men falt med Di Maria i hælene og ropte på frispark. Argentineren la inn til Bernat, som scoret.

Neymar satte foten på hans avslutning, men ikke før ballen var over målstreken.

PSG tangerte tirsdag rekorden til Real Madrid på scoring i 34 Champions League-kamper på rad. Søndag kan rekorden slås, og kanskje havner også Champions League-pokalen i Frankrike for første gang siden 1993.