King om Manchester United-overgangen som røk: – Ville vært en drøm som gikk i oppfyllelse

Den norske spissen snakket for første gang om United-avtalen som ikke ble noe av.

Joshua King kunne endt opp i Manchester United. Foto: Fredrik Hagen

På overgangsvinduets siste dag avslo Bournemouth et bud fra Manchester United på Joshua King. Nå har spissen uttalt seg om interessen fra Ole Gunnar Solskjær.

King signerte for Manchester United som 16-åring i 2008, men fikk kun to korte innhopp for rødtrøyene før han signerte for Blackburn i 2013.

Likevel legger nordmannen ikke skjul på at han kunne tenkt seg en overgang da gamleklubben la frem et bud.

– Jeg er Bournemouth-spiller og trives veldig godt her. Men det hadde vært en drøm som gikk i oppfyllelse, jeg skal ikke lyve. Men det skjedde ikke, og jeg kommer til å gi alt for Bournemouth så lenge jeg er i denne klubben, sa King til TV 2.

Uttalelsene kom etter Bournemouths 1-2-tap mot Sheffield United. King ble byttet inn etter 72 minutter og fikk med det fikk sin første seriekamp siden 28. desember.

Manchester United sikret seg tidligere Lyn- og Watford-spiss Odion Ighalo på lån like før overgangsvinduet stengte.

