Tidligere Viking-spiller klar for latvisk toppklubb

Nordmannen bekrefter overfor Dagsavisen at lånet varer i seks måneder.

– Riga spiller mesterligakvalifisering, og har håp om å komme til gruppespillet der eller i Europaligaen, sier Ibrahim til avisen.

28-åringen forlot Vålerenga til fordel for Pafos på Kypros da kontrakten hans gikk ut forrige sesong.

Midtbanespilleren har slitt med skader etter klubbskiftet, men forlenget nylig med den kypriotiske klubben i ytterligere ett år. Nå venter latvisk fotball for østlendingen med en fortid i deriblant Manchester City, Olympiakos, Viking og Strømsgodset.

Riga FC spilte 0-0 mot Dundalk i første oppgjør i mesterligakvalifiseringens første runde. Returoppgjøret spilles onsdag. Ved avansement venter Partizani Tirana eller Qarabag.

Ibrahim kom til Viking fra spill i greske Veria foran 2016-sesongen, og noterte seg for 26 kamper for de mørkeblå dette året. Ett år senere, vinteren 2017, ble midtbanespilleren gitt bort gratis til Vålerenga fordi Stavanger-klubben måtte kutte lønnsutgifter som årsak av trang økonomi. Ibrahim var blant Vikings best betalte spillere.