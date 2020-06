Klæbo blir ambassadør for finsk langrenn: – Det kan faktisk bli veldig artig

Finlands skiforbund har sikret seg Johannes Høsflot Klæbo som ambassadør for en ny langrennsfestival i Helsingfors. Trønderen skal selv delta i et sprintrenn.

Johannes Høsflot Klæbo skal være ambassadør for en fem uker lang skifestival i finske Helsingfors kommende vinter. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

For å skape blest om langrennssporten i Finland skal Olympiastadion i Helsingfors omgjøres til en skiarena i fem uker i januar og februar.

Festivalen innledes med et sprintarrangement hvor det finske forbundet håper å samle verdens beste utøvere. Med seg på laget har arrangøren fått med seg Johannes Høsflot Klæbo både som deltaker og ambassadør.

– Det er viktig at vi tenker nytt innen langrennssporten. Arenasprint høres morsomt ut og gjerne med 20.000 tilskuere. Dette tror jeg er bra for sporten vår, og det er hyggelig å være ambassadør for satsingen til det finske skiforbundet, sier Klæbo i en pressemelding.

– Utviklingen i langrennssporten er viktig både for tilskuere og for TV-kanalene når det gjelder formater og konsepter. Slikt er spennende å ta del i, fortsetter han.

Sprinten finner sted 26. januar, som er tre dager etter jaktstarten i Lahti. Fire dager senere står 15 kilometer i svenske Falun på programmet.

– Dette passer fint inn i programmet etter verdenscuprennene i Lahti. Sprint på selveste Olympiastadion med masse finner. Jeg føler ikke at det er feil. Det kan faktisk bli veldig artig, sier Klæbo.

Den finske skifestivalen vil ha sprint for barn og ungdom 31. januar, mens det blir «langrenn for alle» på arenaen i hele februar.