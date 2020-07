Mjøndalen-fansen hundser Klanen for at det er så stille i borteseksjonen. Kanskje litt strengt å klandre guttene fra Oslo for det.

Lang vei forbi Mjøndalen-fansen, over bilveien bak stadion og ned i garderoben nå for Klaesson.

Men så er supporterne smått i gang igjen. Kan ikke være veldig imponert av bruntrøyene her, for de har foreløpig stort sett vært statister.

Kjempesjanse for VIF! Borchgrevink slår et nydelig innlegg og Vilhjalmsson stanger den i tverrliggeren fra kloss hold! Der kunne og burde det kanskje stått 0-1.

Tidligere VIF-kjenning Markus Nakkim melder seg klar tross armbrudd. Gauseth og Aasmundsen er tvilsomme for spill, mens Adekugbe soner karantene for VIF. MIF røk bare fire ganger hjemme i 2019, og VIF vant kun to bortekamper i fjor.

