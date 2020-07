Tettey freder treneren etter nedrykket

Lørdag ble det klart at Norwich rykker ned etter nok et tap. Likevel vil ikke Alexander Tettey legge noe skyld på treneren Daniel Farke.

Alexander Tettey måtte innse at hans Norwich rykket ned en divisjon. Foto: ALEX PANTLING / X01348

Med 0-4-tap for West Ham i helgen har Norwich ingen mulighet til å beholde plassen på Englands øverste nivå selv om det gjenstår tre serierunder. Michail Antonios fire mål sørget for at Tetteys lag nok en gang må ta den sure turen ned til mesterskapsserien.

Nedrykket er Tetteys tredje med klubben, som nå har rykket ned fem ganger totalt fra Premier League. Det er flest i England.

Nedrykket er ikke trener Daniel Farkes feil, mener nordmannen.

– Sjefen har gjort alt han kan. Han har ikke spillere til 10, 15 eller 20 millioner pund. Han har unge talenter blandet med noen erfarne spillere og ikke alle hadde Premier League-erfaring, sier Tettey til Sky Sports.

Rykket opp som mestere

Selv om returen i Premier League ble kortvarig, gjorde Farke stor suksess da laget rykket opp sesongen før. Med 94 poeng tangerte laget poengrekorden i mesterskapsserien, og rykket opp med en offensiv filosofi og hele 93 scorede mål.

Farke ble belønnet med en ny kontrakt som strekker seg ut 2022-sesongen, og Premier League-sesongen åpnet også lovende. I løpet av de fem første kampene herjet Teemu Pukki med seks mål, som førte til blant annet en 3-2-seier over regjerende mester Manchester City.

Slet bakover

Men defensivt slet laget allerede fra start og etter hvert som målene fra Pukki og de andre Norwich-spillerne uteble, falt laget raskt ned på sisteplassen de har ligget på i hele 2020.

Da ender det med nok et nedrykk for Norwich og Tettey, som igjen må belage seg på spill i mesterskapsserien.

